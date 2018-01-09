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Свиньи как предчувствие: итоги 2017 года в регионах ЦФО

Политика

Смена власти, битва за урожай, передел общественного транспорта и реновация: наиболее значимые публикации ИА REGNUM о событиях в регионах ЦФО

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Свиньи как предчувствие: итоги 2017 года в регионах ЦФО
Марина Каширская © ИА REGNUM
Бывший губернатор Орловской области Вадим Потомский

Зоя Емельянова, 9 января 2018, 06:00 — REGNUM  

Опытные управленцы и «молодые технократы»

2017 год стал годом смены губернаторов сразу в нескольких регионах Центрального федерального округа.

В феврале стало известно об отставке с поста губернатора Рязанской области Олега Ковалева. На пост врио губернатора был назначен Николай Любимов, до этого приобретший известность как автор калужского «экономического чуда». Любимов практически с ходу объявил о планах утроить объемы инвестиционных вложений в экономику региона в течение губернаторского срока и анонсировал ряд крупных проектов. При этом буквально после назначения назначил своим советником бывшего губернатора, а после выборов — и вовсе отдал ему пост сенатора. Чем дал повод наблюдателям усомниться в том, что в ближайшие годы рязанским политическим силам грозит сколь-либо серьезное обновление.

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В единый день голосования 10 сентября 2017 года выборы губернаторов состоялись еще в двух регионах Центрального федерального округа.

В начале года, когда по России прокатилась очередная волна смены губернаторов, Евгений Савченко, который руководит Белгородской областью с 1993 года, вопреки прогнозам и ожиданиям, в список отставников не попал. На следующий день после того, как в СМИ просочилась информация о скором увольнении Савченко, тот собрал пресс-конференцию — и объявил о планах баллотироваться на новый срок. А позже публично заручился поддержкой президента Владимира Путина.

Читайте подробнее: «Управляемая интрига» губернатора Савченко

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Савченко вполне ожидаемо победил, набрав 69% голосов: аналитики изначально говорили о том, что у него в регионе нет достойных соперников. Впрочем, без сюрпризов не обошлось. Соперник Савченко, представитель КПРФ Станислав Панов в целом по региону набрал 16%, а на территории Старооскольского городского округа Панов получил более 40%, обойдя Савченко.

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Здание правительства Белгородской области
Марина Каширская © ИА REGNUM
Здание правительства Белгородской области

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Тогда же заговорили о расколе политических сил в Старом Осколе, который, впрочем, наметился еще до выборов и получил развитие после дня голосования. Так, в октябре депутаты гордумы признали неудовлетворительным доклад мэра города Александра Гнедых о работе администрации в 2016 году, и в итоге он вынужден был со скандалом уйти в отставку. Причиной раскола экс-мэр называл конфликт с местным «олигархатом». Позже сам Гнедых признался, что уйти в отставку его попросил губернатор. Гнедых согласился, но с условием прекращения расследований в отношении его подчиненных, что губернатор расценил как неповиновение.

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Белгород
Марина Каширская © ИА REGNUM
Белгород

И ещё: Не ушёл «по-хорошему»: отставка года в Белгородской области

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В Ярославской области в сентябре также выбирали губернатора. И хотя Дмитрий Миронов шел на выборы впервые, в регионе к тому моменту он был уже неплохо известен — в качестве временно исполняющего обязанности он руководил Ярославской областью уже больше года, с июля 2016-го. До этого работал в правоохранительных органах: в частности, сменил небезызвестного Дениса Сугробова на посту начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и РФ, а затем работал в должности заместителя главы МВД РФ.

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Однако на этом перемены во властных структурах регионов не завершились — спустя лишь три недели после сентябрьских выборах стало известно о смене губернаторов еще в двух регионах: в обоих случаях отставки были ожидаемы. Правда, с назначенцами эксперты не угадали.

5 октября стало известно о том, что решением президента РФ от должности губернатора был отстранен Вадим Потомский, недоработавший до конца срока фактически два года.

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Потомский у памятника павшим героям
Марина Каширская © ИА REGNUM
Потомский у памятника павшим героям

На пост исполняющего обязанности главы региона был назначен коллега Потомского по КПРФ, до назначения — депутат Мосгордумы Андрей Клычков. Наследство молодому губернатору досталось крайне тяжелое — это и зашкаливающий госдолг, и «убитое» сельское хозяйство, и проблемы в промышленности. Сам же Потомский был назначен заместителем полномочного представителя президента в ЦФО по экологии.

Читайте об этом: Потомский ушел: очередному варягу в Орле придется непросто

Андрея Клычкова ждут проблемы на выборах в Орловской области

Остров невезения Орёл

Отношение к Клычкову в Орле пока весьма неоднородное: одни справедливо призывают не судить нового губернатора, а дать возможность поработать, тем более что решить все унаследованные проблемы невозможно даже в течение пары лет, другие же ищут провалы. Которые, конечно, есть — одним из самых громких стала, например, история с инвестиционным посланием. Мероприятие было анонсировано как одно из самых значимых для региона, на него были приглашены гости не только из других субъектов РФ, но даже из других государств. А на следующий день разгорелся скандал: местные наблюдатели обнаружили, что в речи Клычкова содержатся целые куски из речей президента Владимира Путина, вице-губернатора Александра Бударина и даже экс-губернатора Вадима Потомского.

Об этом читайте здесь: Врио губернатора Орловской области заподозрили в плагиате

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А также: Орловские страдания по губернатору

Еще один регион, где ожидаемо сменился губернатор, — Ивановская область. В октябре президент отправил в отставку Павла Конькова, избранного на пост в сентябре 2014 года, и назначил исполняющим обязанности Станислава Воскресенского, до этого работавшего заместителем министра экономического развития РФ.

Об этом: Путин назначил врио главы Ивановской области Станислава Воскресенского

Сложности Воскресенскому эксперты предсказывали еще на уровне назначения: Иваново — регион сложный с точки зрения отсутствия каких-либо серьезных ресурсов, а Воскресенский — специалист скорее «федерального уровня». Эксперты также уверены и в том, что подготовка к выборам в сентябре 2018 года для Воскресенского может стать довольно сложной.

А также: Новый состав Ивановского облправительства: кто ушел, а кто остался

Сам же Воскресенский пока демонстрирует стремление хотя бы попытаться решить проблемы региона — так, прямо перед Новым годом стало известно о полной выплате долгов рабочим завода «Автокран», который испытывал серьезные экономические сложности в последние несколько лет, и о планах по загрузке предприятия.

Подробнее: Рабочим ивановского «Автокрана» выплатили все долги

Несмотря на все сложности, сохранила свой пост губернатор Владимирской области Светлана Орлова. Впрочем, срок полномочий ее на посту истекает в 2018 году, и шансов у нее на второй срок не так уж и много.

Читайте об этом: Хроники пикирующего губернатора: итоги года во Владимире

Выборы-2018: Мусор на пути губернатора

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Суды, взятки, оружие и филантропия: 2017 год в политической жизни Курска

Экономика ЦФО — только цифры

2017 год в целом для экономики Центрального федерального региона, несмотря на отчеты региональных властей о росте всех показателей, оказался не слишком удачным.

Так, согласно докладу Росстата, промышленное производство в Центральном федеральном округе по итогам 11 месяцев 2017 года по сравнению с январем-ноябрем 2016-го выросло на 1,1% (в целом по РФ — на 1,2%). Лидерами среди регионов округа оказались Ярославская область с показателем роста в 14,8% и Тамбовская — 12,6%. В аутсайдерах оказались Ивановская, Орловская и Тверская области, в которых объемы промпроизводства опустились ниже показателей за январь-ноябрь 2016-го.

В животноводстве округ также в целом по итогам 11 месяцев года продемонстрировал рост: объемы скота и птицы на убой в живом весе выросли на 11,7% (по РФ рост — 6,9%), рост производства молока — 5,2% (РФ — 3,7%), производство яиц увеличилось на 5,4% (4,3% по РФ). Не смогли превысить показатели прошлого года в производстве молока Орловская, Смоленская и Тульская области. Производство яиц по сравнению с 2016 годом снизилось в Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Курской, Московской, Орловской, Рязанской областях.

В строительстве в 2017 году в Центральном федеральном округе наблюдался спад — в общей сложности было построено 99,4% от объемов прошлого года. Но тенденция эта общая для всей России: в целом по РФ объем строительства снизились по сравнению с прошлым годом на 1,9%. В числе аутсайдеров в ЦФО по итогам 11 месяцев 2017 года — Брянская, Воронежская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Ярославская области. Вместе с тем, более чем на 31% выросли объемы строительства в Рязанской области, на 15,3% — в Ивановской, на 12,6% — в Тверской области. В Ивановской области почти в два раза выросли объемы жилого строительства, на 42% больше жилья построили в Тверской области — при том, что в целом по ЦФО темпы жилищного строительства по сравнению с прошлым годом все же снизились.

Росстат отмечает и снижение реальных денежных доходом населения — на 2% по итогам 10 месяцев 2017 года в сравнении с тем же периодом 2016-го. В РФ этот показатель снизился на 0,8%. Антилидером стала Ярославская область, где реальные доходы населения упали на 6,6%. Рост же доходов жителей отмечен лишь в Брянской, Владимирской, Костромской, Курской и Тверской областях.

В целом по ЦФО денежные доходы на душу населения, по данным на октябрь, составили 39,9 тыс. рублей, по РФ — 31,5 тыс. Среди регионов округа лидирует Москва с уровнем доходов в почти 60 тыс. рублей на душу населения, тогда как, например, во Владимирской и Орловской области этот показатель составляет чуть более 23 тыс. рублей.

Средняя зарплата в регионах ЦФО за январь-октябрь составила 46 тыс. 688 рублей — и это выше, чем в среднем по России, и выше, чем в большинстве регионов. Например, в Ивановской области средняя заработная плата по итогам 10 месяцев составила 22 тыс. 482 рубля, а в Москве — 70,4 тыс. рублей.

Уровень зарегистрированной безработицы в ЦФО, по данным за сентябрь-ноябрь 2017 года, составил 0,6% (1% — по РФ). Ниже всего — 0,4% — уровень безработицы в Москве и Липецкой области. А вот выше всего — в Ярославской области, 1,2%.

По числу родившихся детей в 2017 году ЦФО лидирует среди других округов РФ. В январе-октябре здесь появились на свет 344 тыс. 534 детей. Впрочем, это меньше, чем годом, почти на 40 тыс. Умерли за тот же период 424,5 тыс. человек. Естественная убыль населения по-прежнему отмечается во всех регионах Центрального федерального округа, кроме Москвы и Московской области, где рождаемость, хоть и снизилась за год, но пока выше смертности.

Ненужный хлеб

Первая половина 2017 года в России, и в том числе — в Центральном федеральном округе — прошла под знаком битвы за урожай. Уже в мае аграрии забили тревогу: снегопады, заморозки, сильные дожди отнюдь не давали повода к оптимизму. Проблем добавило и холодное лето, в итоге к концу июня о видах на урожай говорили весьма сдержанно.

Впрочем, мрачные прогнозы не оправдались: несмотря на то, что к уборке в большинстве регионов приступили значительно позднее обычного, усилиями аграриев собрать урожай удалось вовремя. А в некоторых регионах даже поставили очередной рекорд — например, в Воронежской области по итогам года было получено 5,5 млн тонн зерновых, 6 млн тонн составил урожай сахарной свеклы.

Читайте по теме: Манящий запах рекордов: виды на урожай в регионах ЦФО

Впрочем, проблемой — и не только для аграриев ЦФО — стала не только уборка урожая, но и его реализация. Высокая урожайность сбила цены на зерно, сельхозтоваропроизводители заявляли об убытках.

А также: Рязанская область: урожай — рекордный, цены — мизерные

В ответ на жалобы аграриев руководители регионов предложили диверсифицировать производство — например, рязанский губернатор Любимов призвал выращивать масличные культуры. А бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев на недавней встрече с журналистами обратил внимание, что упор необходимо делать на развитие животноводства.

Впрочем, развитие животноводства, как показал 2017 год, также имеет свои сложности. В уходящем году в Белгородской области, традиционно отдававшей предпочтение в сельском хозяйстве именно животноводству, произошла вспышка африканской чумы свиней — заболевания, безопасного для человека, но крайне губительного для народного хозяйства. Специалисты обвинили в распространении АЧС украинских кабанов, которые беспрепятственно пересекают границу. Заболевание было обнаружено не только в частным подсобных хозяйствах, но и среди поголовья крупных холдингов

Читайте по теме: Два белгородских агрохолдинга потеряли почти полмиллиарда рублей из-за АЧС

А во Владимирской области поголовье свиней за 2017 год сократилось более чем на 43%. В этом регионе также фиксировалась АЧС — сразу в нескольких районах. Тогда власти призвали население отказаться от разведения свиней и сосредоточиться, например, на птицеводстве. А в октябре в регионе была принята программа «Предотвращение заноса, распространения африканской чумы свиней и ликвидация последствий возникновения её очагов» на 2018−2020 годы, предусматривающая в том числе и сокращение поголовья этих животных.

Об этом: Добили: во Владимирской области все меньше скотины

Долги наши тяжкие…

В этом году в центре внимания оказался вопрос государственного долга российских регионов, после того как президент РФ Владимир Путин заявил о планах по реструктуризации бюджетной задолженности субъектов Федерации. И вот тут-то выяснилось, что многие регионы так и не прислушались к многократным призывам федеральной власти замещать коммерческие кредиты более дешевыми бюджетными.

Подробнее об этом: Всю жизнь с протянутой казной: какие регионы продолжают кормить банкиров

Более того, на конец года некоторые регионы ЦФО госдолг только увеличили. Так, если на 1 октября (о реструктуризации было объявлено в сентябре) госдолг Орловской области оставлял 16 млрд 039 млн рублей, то к 1 декабря 2017 года — уже 16 млрд 549 млн. Брянская область также незначительно увеличила госдолг — с 10 млрд 180 млн в октябре до 10 млрд 256 млн в декабре, как и Тульская — с 16,9 млрд до 17,5 млрд рублей. Остальные сумели сохранить госдолг на прежнем уровне либо снизили его.

Прощание с троллейбусом и мечты о метро

Общей проблемой для большинства регионов Центрального федерального округа остается состояние общественного транспорта. В 2017 году скопившиеся трудности дали разом о себе знать — и начался самый настоящий обвал.

Читайте подробнее: Интенсивная терапия, реанимация, смерть: троллейбусы в ЦФО

Летом 2017 года Липецк попрощался с троллейбусами. Ликвидировали «рогатых» в течение считаных недель, в рамках новой транспортной реформы и на основании неких соцопросов, в соответствии с которыми липчане сами признали, что троллейбусы не нужны.

По теме: Есть ли жизнь после троллейбуса: «транспортная реформа» в липецких СМИ

Общественный транспорт в Липецке: приключения продолжаются

Полцарства и долги в придачу: смогут ли липецкие маршрутки выйти «в плюс»?

И ещё: Реформы, культура и жестокость: Липецкая область в 2017 году

Ссылаться на «соцопросы» при принятии решений, которые вряд ли поддержит население, вообще, похоже, стало доброй традицией. Мэрия Рязани в ноябре этого года буквально в течение нескольких дней приняла решение об увеличении тарифа на проезд в общественном транспорте, причем сразу с 19 до 23 рублей. Как водится в таких случаях, жителям пообещали «комплексное улучшение состояния общественного транспорта». А подкрепили в администрации свою позицию соцопросом, согласно которому жители Рязани (при средней зарплате в регионе, по данным на октябрь, 28,6 тыс. рублей) согласны платить больше.

Читайте подробнее: Рязанцам предложили заплатить за чиновничьи мечты

Могли и шашкой рубануть: 23 рубля за проезд в Рязани — компромисс

Во Владимире в 2017 году обострилась ситуация с муниципальным транспортом. В прошлом году АО «Владимирпассажиртранс», которое принадлежит мэрии, получило из городского бюджета более 81 млн рублей. По сравнению с 2016 годом содержание предприятия выросло на 40% — тогда из бюджета оно получило всего 57,6 млн рублей. По данным на октябрь, убытки предприятия уже составляли более 30 млн рублей.

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Общественный транспорт
Анна Кумицкая © ИА REGNUM
Общественный транспорт

Основная проблема предприятия — долги. По данным на октябрь 2017 года, «Владимирпассажиртранс» был должен 21,4 млн рублей Владимирскому филиалу «ЭнергосбыТ Плюс» за электричество, 9,8 млн рублей различным поставщикам и 16 млн рублей Пенсионному фонду. Кроме того, высока и изношенность подвижного состава, который обновлялся в последний раз еще в 2009 году.

Подробнее: Владимирская мэрия пытается выбить долги у троллейбусов

В 2018 году на работу предприятия запланировано 76 млн рублей. Причем многие депутаты выступили против. В качестве аргумента звучат слова о том, что руководитель предприятия «плюет» на депутатов и не может отчитаться в расходовании денег.

В Орле и вовсе стал вопрос о том, сохранится ли муниципальный транспорт. В сложном финансовом состоянии в последние годы находятся два транспортных МУПа — «Трамвайно-троллейбусное предприятие» и ПАТП-1. Первое требует больших финансовых вливаний, а последнее и вовсе должно прекратить работу с 15 января.

Читайте об этом: Двери закрываются: в Орле отчаянно пытаются спасти муниципальный транспорт

В Воронеже, где от трамваев избавились давно, а троллейбусы хоть и сохранились, но превратились в «редкий вид», в 2017 году анонсировали проект строительства метрополитена. Уже перешедший на пост полпреда президента по ЦФО экс-губернатор Алексей Гордеев на предновогодней пресс-конференции заверил журналистов: проект метрополитена — далеко не фантазия, работа идет, и даже назвал возможного оператора.

Подробнее: Строительство двух линий метро в Воронеже оценили в 1 млрд евро

Метро в Воронеже: мечта или реальность?

Впрочем, пока метро не построено, а проблем у воронежского общественного транспорта сегодня — хоть отбавляй. Не спасает и повышение тарифов (в этом году стоимость проезда подняли на рубль — до 17 рублей).

Читайте об этом: Прекрасное далёко общественного транспорта

Надежды на реновацию

2017 год в Москве прошел под знаком реновации — в столице приступили к реализации программы сноса пятиэтажных жилых домов, вызвавшей массу дискуссий и даже акции протеста. Первые дома по программе реновации обещают заселить уже в феврале нового, 2018 года.

Подробнее: Первые дома по реновации начнут заселять в феврале 2018 года

Долгострои в Москве отдадут для строительства домов по реновации

На этом фоне в Воронеже активизировалась реализация собственной программы реновации — муниципальная программа «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж» была принята еще в 2010 году и рассчитана изначально до 2015 года, а в феврале минувшего года была продлена, причем сразу до 2030 года.

Читайте об этом: Почему Воронеж не Москва: как провалилась программа расселения

Между обновлением и реновацией

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Аварийный дом в Воронеже
Марина Каширская © ИА REGNUM
Аварийный дом в Воронеже

Программа сноса старых двух-трехэтажных домов, построенных сразу после войны в промышленных районах Воронежа, предполагает застройку этих территорий новыми домами — речь идет о примерно трех миллионах квадратных метров жилья.

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Реновация в Воронеже: расселенные, но не снесенные
Марина Каширская © ИА REGNUM
Реновация в Воронеже: расселенные, но не снесенные

Но реализация программы в течение последних семи лет шла крайне вяло. Более того, проблемы возникли и со сносом жилых домов: по данным на конец 2017 года, в Воронеже оставались не снесенными 56 уже расселенных домов. В 2017 году под снос все же пошло 55 зданий, а в предыдущие три года — и вовсе 34. В минувшем году в «кварталах-призраках» произошло более десятка пожаров.

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Аварийный дом
Марина Каширская © ИА REGNUM
Аварийный дом

По теме: «Огненное кольцо»: снос трущоб в Воронеже снова буксует?

Впрочем, проблема сноса аварийного жилья актуальна не только для Воронежа, но и, например, для Владимира и Рязани.

Подробнее: Ребенок против жизни на болоте: новые аварийные дома под Владимиром

Жизнь на болоте: под Владимиром затопило подвал дома для переселенцев

Одни проверки: в Рязани вновь проблемы с домами для переселенцев

«Майские указы» — забыть и простить?

В середине 2017 года стало очевидно, что большинство российских регионов фактически провалили исполнение майских указов — в частности, по уровню зарплат бюджетникам. Там же, где статистика говорила о достижении целей, установленных в 2012 году, реальность сообщала совсем обратное.

Читайте подробнее: Поднимают, но никак не дотянут: Брянская область и зарплаты бюджетников

«Майские указы» — не указ

Пример — Владимирская область, которая, судя по отчетам, на сентябрь 2017 года была ближе всех соседей по ЦФО к исполнению майских указов, в том числе — и по зарплатам медиков. Но вот только медиков этих в районах области — дефицит.

И еще: Желания против возможностей: оптимизация здравоохранения на Владимирщине

«Космополит» в музее

2017 год ознаменовался крупным скандалом в музейной среде Владимирской области — общественники и деятели культуры выступили против директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игоря Конышева, назначенного на пост в 2016 году решением Минкульта. Скандал развернулся на фоне подготовки к празднованию тысячелетия Суздаля в 2024 году.

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Золотые ворота в Суздале
Анна Кумицкая © ИА REGNUM
Золотые ворота в Суздале

Музейщики и жители тогда заявляли о том, что из учреждения культуры уволились лучшие работники, были назначены заместители, не имеющие отношения к музейному делу, продавались «прикольные» сувениры (монетки «Пить — не пить» или монетки с изображением ягодиц и надписью «Гладить нежно»), делались странные многомиллионные закупки.

По теме: Гладить нежно: как владимирские памятники отдали «безродному космополиту»

После выхода публикации ИА REGNUM на эту тему стало известно о планах Минкульта провести отдельное совещание по проблемам развития Владимиро-Суздальского музея.

И ещё: Министр культуры лично обсудит проблемы Владимиро-Суздальского музея

Отчитываться не привык: во Владимире забыли, чьи деньги тратят

А также: Владимир: реституция как индикатор беспомощности власти перед церковью

Владимиро-Суздальский музей: между храмом и сортиром

Год экологии

2017 год был объявлен Годом экологии, но не во всех регионах Центрального федерального округа оказался таковым.

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Свалка
Анна Кумицкая © ИА REGNUM
Свалка

Во Владимирской области активно обсуждалась «мусорная тема», которая, по мнению наблюдателей, существенно подпортила и без того сложное положение губернатора Светланы Орловой. Летом минувшего года жители села Филипповское выступили против строительства рядом с населенным пунктом «опытно-экспериментальной площадки по переработке и сортировке отходов», поддержали их и представители ОНФ.

Об этом: Владимирцы протестуют против строительства завода по переработке мусора

В Воронежской области, например, так и не смогли до конца года принять проект «зеленого пояса». Причина оказалась неожиданной: проект не прошел публичные слушания. Против проголосовали жители поселка Медовка в пограничном с Воронежем Рамонском районе, который давно облюбовали строители «элитного жилья». В итоге проект забрали на доработку.

Читайте подробнее: Изумрудный город против «зеленого пояса»

Ещё одним подарочком для воронежцев в год экологии стало решение депутатов гордумы, вопреки обещаниям мэра и планам администрации города, о строительстве дороги через особо охраняемую природную территорию Нагорную Дубраву. Несмотря на ухищрения чиновников — на публичные слушания был представлен не проект строительства дороги, а «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры» — воронежцы выступили активно против уничтожения участка Нагорной Дубравы. И напомнили, что в 2013 году на тот момент вице-губернатор, а впоследствии мэр Воронежа Александр Гусев обещал, что дорога через Нагорную Дубраву проходить не будет.

По теме: Год экологии прошел. Рубите смело

Но 20 декабря депутаты гордумы все же приняли программу, вместе с проектом строительства дороги, заявив, что его реализуют «безболезненно».

Читайте также: Воронежского мэра выставили лжецом

Выжигают и рубят: как уничтожают леса в Воронеже

Пост сдал — пост принял

Но, пожалуй, одно из главных событий в Центральном федеральном округе произошло под конец года.

25 декабря было объявлено о досрочной отставке с поста губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. Бывший глава Минсельхоза РФ, с 2009 года руководивший одним из крупнейших регионов округа, был назначен на должность полномочного полпреда президента РФ по ЦФО.

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Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе — бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев
© ИА REGNUM
Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе — бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев

Его предшественник Александр Беглов был назначен на ту же должность, но в Северо-Западный федеральный округ.

Об этом: Врио губернатора Воронежской области стал Александр Гусев

Горизонтальная вертикаль губернатора Гордеева

На пост исполняющего обязанности губернатора Воронежской области был назначен Александр Гусев — с 2013 года он работал в должности мэра областного центра, а до этого — заместителем Гордеева. Сам Алексей Гордеев косвенно подтвердил, что именно он рекомендовал на пост врио «воронежца». Некоторые из экспертов к такому выбору отнеслись скептически — причина в довольно низкой популярности Александра Гусева в Воронеже. Впрочем, пока наблюдатели обсуждают, кому «готовят» место губернатора, сам Гусев отвел себе испытательный срок в семь — восемь месяцев.

Читайте также: «Лучшие годы жизни»: Гордеев покидает Воронеж

Институт полпредств в РФ: ждать ли перемен?

Между прошлым и будущим: Воронеж в 2017 году

regnum author Зоя Емельянова
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Итоги 2017 года

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