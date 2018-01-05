Сенаторы и члены администрации США обсудили меры в отношении Ирана

Вашингтон, , 13:13 — REGNUM Сенаторы США и члены администрации президента США Дональда Трампа провели 4 января встречу в Белом доме в попытке сформулировать законопроект, благодаря которому Вашингтон смог бы и ужесточить ограничительные меры против Ирана, и сохранить США в числе сторон Совместного всеобъемлющего плана действий — ядерной сделки с Тегераном, сообщает британское агентство Reuters.

Такая информация поступила от источников в Сенате и Белом доме. По их словам, во встречи приняли участие председатель комитета Сената по внешним отношениям республиканецБоб Коркер, самый его высокопоставленный член Демократической партии Бен Кардин, а также советник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер.

Предметом обсуждения стал возможный законопроект по Ирану, необходимость в котором обусловлена решением Трампа не подтверждать соблюдение Тегераном взятых на себя обязательств в соответствии с ядерной сделкой, подписанной в 2015 году. С тех пор как Трамп сделал соответствующее заявление, члены конгресса США пытались найти компромиссный план, благодаря которому Трампу не придется возвращать санкции против исламской республики до того, как истекут установленные законом 90 дней. В противном случае сделка с Ираном будет разорвана.

Как отметили источники, среди мер, которые предусматриваются членами Сената и администрации США, исключение требования о необходимости регулярной сертификации сделки со стороны главы Белого дома, изменение положений, касающихся заключительных этапов соглашения, благодаря которым санкции могут быть возращены после указанного в сделке срока в случае превышения Тегераном установленных параметров.

В преддверии встречи Коркер выразил надежду на то, что был достигнут достаточный прогресс для того, чтобы избежать введения санкций со стороны Трампа

Напомним, в октябре 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что он не будет подтверждать соблюдение Тегераном взятых на себя обязательство по ядерной сделке, поскольку исламская республика нарушает «дух соглашения». После этого вопрос формирования дальнейшего курса действий США по отношению Ирана был передан конгрессу, который должен был в течение 90 дней выработать новые меры. Установленный срок заканчивается в ближайшие дни.