Псковский депутат предлагает выкупить у Польши советские памятники

Псков, , 12:53 — REGNUM Депутат Псковского областного собрания Виктор Дуля (КПРФ) предложил коллегам по региональному парламенту принять обращение к Министерству культуры РФ «О сохранении памятников, установленных на территории Польши в честь воинского подвига солдат Советской Армии в 1941—1945 гг.» Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в обращении к Министерству культуры предлагается «принять меры для спасения советских памятников, которые демонтируются в Польше, не допустить разрушение мемориалов».

«Мы предлагаем по договоренности с властями Польши выкупить часть демонтируемых памятников с последующей транспортировкой их в Россию. Создать дополнительную экспозицию в Музее истории Великой Отечественной войны, где выставить сохраненные от разрушения советские памятники, свидетельствующие о великом подвиге Красной Армии, спасшей народы Европы от «коричневой чумы», — говорится в проекте обращения.

В пояснительной записке предлагается механизм передачи памятников.

«Во-первых, договоренность с польскими властями о возможности проведения ревизии состояния советских памятников и монументов при участии представителей России. Во-вторых, предложение польской стороне условий передачи части памятников в собственность России для последующей транспортировки их на территорию Российской Федерации. Надо иметь ввиду, что ещё СССР вложил значительные средства в развитие Польши после Второй мировой войны. Часть этих средств Польша не вернула нашей стране. Кроме того, Россия по договору будет продолжать поставки газа в Польшу до 2022 года. Всё это можно использовать в качестве взаиморасчёта за передачу памятников в собственность России», — отмечается в пояснительной записке.

В Псковском областном собрании депутатов инициативу коммунистов пока не рассматривали. Проект обращения поступил в региональный парламент в декабре и пока направлен в комитет по труду и социальной политике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 октября 2017 года в Польше вступил в силу закон, позволяющий снести как минимум 469 мемориалов и памятников советским солдатам на всей территории страны. Закон о «декоммунизации» польский сейм принял в символическую дату — 22 июня, в день 76-й годовщины вероломного нападения гитлеровской Германии на СССР. Документ предписывает демонтировать все монументы, посвященные людям или событиям, «символизирующим коммунизм или иной тоталитарный строй».

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