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Эрдоган обсудит с Макроном сотрудничество в области обороны

Политика

Анкара сделает «важный» шаг в сторону сотрудничества с франко-итальянским оборонным консорциумом EUROSAM

Анкара, 5 января 2018, 11:50 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 5 января, что одной из тем, которую он обсудит со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже, станет сотрудничество между двумя странами в области обороны, сообщает британское агентство Reuters.

Турецкий лидер подчеркнул «важность» шага, сделанного Анкарой в отношении франко-итальянского оборонного консорциума EUROSAM. Эрдоган, выступивший на пресс-конференции перед вылетом в Париж, не уточнил, о каком именно шаге идет речь.

Тем не менее в ноябре Анкара подписала с консорциумом меморандум о намерении с Францией и Италией по вопросу сотрудничества в области обороны в проектах. Источники в министерстве обороны Турции сообщали, что Анкара планирует приобрести системы ПРО SAMP-T.

«Мы готовы развивать наше сотрудничество с Францией в любой сфере, в том числе в оборонной промышленности», — подчеркнул глава Турции.

«Тот шаг, который мы — Франция, Турция и Италия — сделаем в отношении EUROSAM, важен, и мы обсудим его еще раз сегодня», — добавил он.

В ноябре министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил, что Анкара стремится заключить соглашение с EUROSAM к концу 2017 года.

Помимо вопросов сотрудничества в оборонной сфере между Парижем, Римом и Анкарой, Эрдоган подчеркнул, что на встрече с французским коллегой он обсудит такие вопросы, как статус Иерусалима, ситуацию в Ираке и Ливии, а также последние события вокруг Кипра и связанные с ЕС вопросы.

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Отношения Турции со странами ЕС

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