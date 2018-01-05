Эрдоган: Соглашения между США и Анкарой теряют законность

Анкара, , 10:50 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 5 января, что двусторонние соглашения с США «теряют законность» после осуждения турецкого банкира по делу о нарушении введенных Вашингтоном санкций против Ирана, сообщает британское агентство Reuters.

«Если в США так понимают правосудие, мир обречен», — заявил турецкий лидер на пресс-конференции в преддверии своего визита во Францию.

«США должны простить наш, но в наших двусторонних связях и соглашения все меньше законности. Я с сожалением должен заявить, что отныне ситуация будет носить именно такой характер», — добавил он.

Напомним, 3 января в США был признан виновным один из исполнительных директоров турецкого банка Halkbank. Его обвинили в нарушении санкций, введенных США против Ирана.

Американскоеправосудие уверено, что этот банк направлял средства в Иран еще до подписания ядерной сделки и процесса постепенного снятия санкций с Тегерана.

В МИД Турции 4 января осудили приговор, назвав его беспрецедентным вмешательством во внутренние дела Анкары.