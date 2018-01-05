Милонов хочет скрыть алкоголь от глаз покупателей

Москва, , 10:22 — REGNUM Депутат Государственной думы Виталий Милонов («Единая Россия») обратился к министра промышленности и торговли Российской Федерации Денису Мантурову с призывом изменить правила торговли алкогольной продукцией. Об этом сегодня, 5 января, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо Милонова к Мантурову.

Милонов считает, что в существующие правила торговли алкогольной продукцией нужно внести некоторые дополнения, в частности, убрать алкогольную продукцию непосредственно с прилавков магазинов по примеру табачной продукции.

Народный избранник считает, что полки с алкогольной продукцией не должны находиться на самых видных местах в торговых помещениях, а должны быть перенесены в специальные огороженные пространства, где их не будут видеть дети и подростки. Подобная схема уже реализована при продаже табачной продукции.

Он подчёркивает, что данная мера не повлечёт за собой каких-то дополнительных расходов со стороны федерального или региональных бюджетов. Однако эта мера, по мнению Милонова, будет способствовать снижению потребления алкоголя российскими гражданами.

Также Милонов изъявил готовность лично заняться разработкой поправок к действующему федеральному закону, который регулирует сферу торговли алкогольной продукцией, если Минпромторг одобрит его идею.

В своём письме к Мантурову Милонов возмущается тем фактом, что в российских магазинах, где табачная продукция скрыта от глаз граждан в специальных стендах, спокойно торгуют алкоголем и помещают его на самые видные места.

«Ряды с пивом, вином, коньяками и водкой, как правило, стоят в торговых помещениях и павильонах на самом видном месте, привлекая собой внимание всех, кто входит туда даже без намерения приобрести алкогольный напиток», — пишет депутат.

Он считает, что подобная практика, по сути, является одним из способов незаконной рекламы алкогольной продукции.