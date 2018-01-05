Глава МИД Турции призвал к примирению Анкары и Берлина

Анкара, , 09:47 — REGNUM Глава МИД Турции Мевлют Чавошоглу заявил 5 января о необходимости начать отношения между Анкарой и Берлином с чистого листа, сообщает британское агентство Reuters.

С таким призывом турецкий дипломат выступил в преддверии его встречи со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем.

«Обе стороны заинтересованы в том, что начать с чистого листа двусторонние отношения, поскольку мы живем во времена больших вызовов», — написал он в одной из публикаций для немецкой прессы.

«Сейчас не время для рупорной дипломатии», — добавил он.

Чавошоглу подчеркнул, что ФРГ необходимо выбрать более «участливый» тон в отношениях с Анкарой, поскольку в Берлине, кажется, не понимают всей «травмы», вызванной попыткой государственного переворота в июле 2016 года.

Напомним, в ЕС крайне негативно восприняли жесткие меры, которые были приняты властями Турции после попытки государственного переворота июля 2016 года. Под стражей оказались многие тысячи военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, многие работники бюджетной сферы лишились своих постов.