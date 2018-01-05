Постпред США при ООН: в Иране всё может пойти п сирийскому сценарию

Нью-Йорк, США, , 08:47 — REGNUM Постоянный представитель США при Организации Объединённых Наций Никки Хейли считает, что ситуация в Исламской Республике Иран вполне может пойти по сценарию Сирийской Арабской Республики, где в 2011 году гражданские беспорядки переросли в кровопролитную войну. Соответствующее письменное заявление Хейли было распространено 4 января накануне заседания Совета Безопасности ООН по ситуации Иране.

Хейли утверждает, что «мир стал свидетелем ужасов в Сирии» якобы из-за того, что власти этой страны отказали своему народу в праве мирно протестовать.

«Мы не должны позволить этому произойти в Иране. Это вопрос основополагающих прав иранского народа, а также вопрос международного мира и безопасности», — пафосно утверждает Хейли.

Напомним, гражданские беспорядки в Сирии в 2011 году были инициированы США в рамках их проекта переформатирования Большого Ближнего Востока, который назывался «Арабская весна». Очень быстро «мирные» протестующие граждане в Сирии превратились в вооружённых американским оружием боевиков. Кроме того, в их рядах резко начало расти количество радикальных исламистов, которых США и их сателлиты целенаправленно завозили в Сирию. Целью так называемой «вооружённой сирийской оппозиции» было свержение законных сирийских властей, а не борьба за гражданские права.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 декабря 2017 года в разных городах Ирана прошли акции протеста. Собравшиеся на эти манифестации протестуют против роста цен на товары народного потребления. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Власти Ирана сообщают о 450 арестованных за участие в беспорядках.

3 января командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохаммад Али Джафари назвал протестующих «мятежниками» и заявил, что они потерпели поражение. По словам командующего КСИР, всего в протестах и последовавших за ними столкновениях с силовиками участвовали не более 15 тыс. человек.

Тем не менее США решили созвать Совет Безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию в Иране.