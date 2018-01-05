Пятница, 5 Января 2018 года
09:10:38 МСК

Стартовал сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина

Политика

Первые пункты сбора подписей открылись в Хабаровске

Стартовал сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина
Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

Хабаровск, 5 января 2018, 07:46 — REGNUM  В Российской Федерации стартовал сбор подписей в поддержку самовыдвижения действующего президента страны Владимира Путина для участия в выборах главы государства, которые пройдут 18 марта 2018 года. Об этом накануне, 4 января, сообщила журналистам региональный координатор участвующего в сборе подписей движения «Волонтеры Победы» в Хабаровском крае Анастасия Брага.

По её словам, два пункта сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина открылись в Хабаровске. Брага подчеркнула, что все подписи будут собираться в строгом соответствии с законом.

«В двух пунктах в городе Хабаровске волонтеры начали сбор подписей в поддержку кандидата в президенты самовыдвиженца Владимира Путина», — сказала Брага.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 декабря 2017 года во время встречи с работниками автомобильного завода ГАЗ в Нижнем Новгороде Владимир Путин заявил, что будет участвовать в выборах президента России, которые пройдут 18 марта 2018 года.

На пресс-конференции 14 декабря Путин заявил, что на выборы он пойдёт в качестве самовыдвиженца. По действующему российскому законодательству, для самовыдвижения кандидату в президенты нужно набрать 300 тыс. подписей граждан России.

26 декабря состоялось собрание инициативной группы из 668 граждан России, которая приняла решение о поддержке самовыдвижения президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства.

27 декабря Путин лично подал документы в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. 28 декабря ЦИК зарегистрировал инициативную группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина.

Сбор подписей продлится до 18:00 по московскому времени 2 февраля 2018 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Предвыборная кампания кандидатов в президенты — 2018

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить