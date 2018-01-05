Стартовал сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина

Хабаровск, , 07:46 — REGNUM В Российской Федерации стартовал сбор подписей в поддержку самовыдвижения действующего президента страны Владимира Путина для участия в выборах главы государства, которые пройдут 18 марта 2018 года. Об этом накануне, 4 января, сообщила журналистам региональный координатор участвующего в сборе подписей движения «Волонтеры Победы» в Хабаровском крае Анастасия Брага.

По её словам, два пункта сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина открылись в Хабаровске. Брага подчеркнула, что все подписи будут собираться в строгом соответствии с законом.

«В двух пунктах в городе Хабаровске волонтеры начали сбор подписей в поддержку кандидата в президенты самовыдвиженца Владимира Путина», — сказала Брага.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 декабря 2017 года во время встречи с работниками автомобильного завода ГАЗ в Нижнем Новгороде Владимир Путин заявил, что будет участвовать в выборах президента России, которые пройдут 18 марта 2018 года.

На пресс-конференции 14 декабря Путин заявил, что на выборы он пойдёт в качестве самовыдвиженца. По действующему российскому законодательству, для самовыдвижения кандидату в президенты нужно набрать 300 тыс. подписей граждан России.

26 декабря состоялось собрание инициативной группы из 668 граждан России, которая приняла решение о поддержке самовыдвижения президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства.

27 декабря Путин лично подал документы в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. 28 декабря ЦИК зарегистрировал инициативную группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина.

Сбор подписей продлится до 18:00 по московскому времени 2 февраля 2018 года.