Генсек ОАГ призвал ужесточать санкции против Венесуэлы

Вашингтон, , 04:40 — REGNUM Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро заявил о необходимости ужесточения санкций в отношении Венесуэлы, сообщает El Nacional.

По мнению Альмагро, санкции остались единственным «дипломатическим путём» оказания воздействия на официальный Каракас.

«Я считаю, что санкции должны становиться всё более жёсткими, чтобы венесуэльский режим обеспечил и гарантировал прозрачный избирательный процесс», — заявил генсек ОАГ на пресс-конференции 4 января.

Читайте также: Госдеп США готов пересмотреть санкции против Венесуэлы

Напомним, в апреле 2017 года Венесуэла объявила о начале процедуры выхода из Организации американских государств, которая может занять около двух лет.

«Мы не потерпим дальнейшего произвола, который позволяет себе группа правительств, известных своей идеологической и политической предвзятостью в отношении Венесуэлы», — заявили тогда в МИД республики.

ОАГ была основана в 1948 году и объединяет 35 государств Северной, Южной и Центральной Америки. Штаб-квартира организации располагается в Вашингтоне.

Читайте также: МИД Венесуэлы назвал санкции США «худшей агрессией за 200 лет»