Задержанная в Латвии журналистка ВГТРК вернулась в Россию

Москва, , 03:55 — REGNUM Задержанная в Латвии журналистка ВГТРК Ольга Курлаева в ночь на 5 января вернулась в Россию. Об этом сообщил РИА Новости её супруг, журналист телеканала «ТВ Центр» Анатолий Курлаев.

По его словам, несмотря на то, что Ольга Курлаева была готова оплатить перелёт на самолёте, представители латвийских властей ночью доставили её на автобусе к КПП «Терехово», где передали российским пограничникам.

Как передавало ИА REGNUM, Анатолий и Ольга Курлаевы были задержаны в Риге в начале января. Власти страны обвинили российских журналистов в «угрозе национальной безопасности».

Анатолий Курлаев был депортирован из Латвии 3 января.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения латвийских властей против сотрудников российских СМИ абсурдными.

«Рига прямо и грубо нарушает свои международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения, попирает основополагающие акты ООН, ОБСЕ и Совета Европы», — заявила Захарова, пообещав, что российская сторона будет добиваться «соответствующей реакции профильных международных институтов».

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