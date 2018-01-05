Кадыров: Трамп готовит Ирану «троянского коня»

Грозный, , 01:29 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о готовности Вашингтона оказать поддержку гражданам Ирана, которые борются «с коррумпированным правительством».

«Дональд Трамп заявил о намерении США оказать участникам акций протеста в Иране чувствительную поддержку, когда наступит подходящее время. Ранее действенную помощь получили народы Ливии, Сирии, Ирака, Афганистана, Сербии, Вьетнама и других. Ирану готовят Троянского коня!» — написал Рамзан Кадыров в своём микроблоге в Twittter.

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Напомним, в Тегеране и других крупных городах Ирана в новогодние дни прошли акции протеста с требованием об отставке руководства страны. Протестующие подожгли ряд правительственных зданий и предприняли попытки захватить военные базы и полицейские отделения. Органы правопорядка подавили протесты. В ходе столкновений погибли более 20 человек.

Госдепартамент США пообещал привлечь к ответственности ответственных за проявления насилия в Иране. В свою очередь, Тегеран обвинил Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела страны.

4 декабря министерство финансов США расширило санкции против Ирана, включив в чёрный список ещё восемь физических и юридических лиц.

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