США приостанавливают помощь Пакистану в сфере безопасности

Вашингтон, , 00:58 — REGNUM Вашингтон приостанавливают оказание помощи Пакистану в сфере безопасности. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

«Мы можем подтвердить, что мы приостанавливаем оказание содействия Пакистану в сфере безопасности до тех пор, пока пакистанское правительство не начнёт предпринимать более решительные действия в отношении группировок, в том числе афганского «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — ИА REGNUM )», — сказала представитель Госдепартамента.

Напомним, 1 января президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон совершил ошибку, оказывая помощь Пакистану на протяжении 15 лет. По его словам, власти Исламской Республики «предоставляют убежище террористам, за которыми США охотятся в Афганистане, и почти не оказывают содействия».

«США глупо перевели Пакистану более $33 млрд помощи в течение последних 15 лет, а они отвечали нам только ложью и мошенничеством, думая, что наши лидеры — идиоты», — заявил глава Белого дома.

Позднее в МИД Пакистана заявили, что американский президент вымещает на Исламабаде недовольство «неудачами США в Афганистане». В ведомстве также заявили, что Исламабад готов отчитаться за полученную от Вашингтона помощь.

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