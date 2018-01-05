США ввели новые санкции против Ирана

Вашингтон, , 00:26 — REGNUM Министерство финансов США расширило санкции в отношении Ирана, дополнительно включив в чёрный список восемь физических и юридических лиц. Об этом сообщила 4 января пресс-служа американского ведомства.

Санкции введены в отношении исследовательского центра Shahid Eslami, а также компаний Shahid Kharrazi Industries, Shahid Moghaddam Industries, Shahid Sanikhani Industries и Shahid Shustari Industries.

Кроме этого в санкционный список попали ещё три человека, причастных, по мнению Вашингтона, к террористической деятельности.

Чуть ранее 4 января Госдепартамент США выступил с заявлением, в котором осудил проявления насилия и задержания участников акций протеста в Иране. В Вашингтоне также заявили, что располагают достаточными полномочиями для того, чтобы привлечь к ответственности причастных к насилию в республике.

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Напомним, акции протеста начались в Тегеране и других крупных городах Ирана в последние дни 2017 года. Первоначально протестующие выражали недовольство ростом цен, а затем начали выдвигать политические требования, в том числе об отставке руководства страны. Демонстранты заявили о несогласии с внешней политикой Ирана, в частности, в отношении Сирии, Ливана и Израиля, зазвучали лозунги против ирано-российского сотрудничества.

В ночь на 1 января протестующие подожгли ряд правительственных зданий и попытались захватить военные базы и полицейские отделения. Правоохранительные органы подавили протесты. В ходе столкновений погибли более 20 человек.

4 января постоянный представитель Ирана при ООН Голямали Хошру призвал страны — члены организации осудить США за поддержку демонстрантов и политику вмешательства во внутренние дела Ирана. Аналогичное послание иранский дипломат также направил генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу.

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