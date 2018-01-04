Порошенко «окончательно попрощался» с Россией

Киев, , 23:53 — REGNUM Главными достижениями властей Украины в 2017 г. стали отмена визового режима со странами ЕС, а также «окончательное прощай» российской и советским империям». Об этом написал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Twitter.

«Одна из важнейших побед года, которую мы одержали вместе, — введение безвизового режима со странами ЕС, — написал глава государства. — Украина сказала окончательное «прощай» российской и советской империям».

Напомним, 3 января президент Украины Петр Порошенко на странице в соцсети написал, что 2017 год стал «переломным» в реформировании Украины.

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