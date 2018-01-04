Тело правозащитницы на Украине направили на дополнительную экспертизу

Киев, , 22:20 — REGNUM Тело убитой на Украине правозащитницы Ирины Ноздровской отправили на дополнительную экспертизу. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил руководитель пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.

«По просьбе родственников тело Ирины Ноздровской было направлено на дополнительную комплексную экспертизу», — отметил Жукович.

По словам руководителя пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области, экспертиза должна показать, чем именно убили юриста и установить более точное время смерти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 января 2018 г. в Киевской области Украины в реке нашли тело правозащитницы Ирины Ноздровской.

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