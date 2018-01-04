Пятница, 5 Января 2018 года
09:14:02 МСК

Тело правозащитницы на Украине направили на дополнительную экспертизу

Политика

1 января 2018 г. в Киевской области Украины в реке нашли тело правозащитницы Ирины Ноздровской

Тело правозащитницы на Украине направили на дополнительную экспертизу
Иллюстрация: Apostrophe.ua
Ирина Ноздровская

Киев, 4 января 2018, 22:20 — REGNUM  Тело убитой на Украине правозащитницы Ирины Ноздровской отправили на дополнительную экспертизу. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил руководитель пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.

«По просьбе родственников тело Ирины Ноздровской было направлено на дополнительную комплексную экспертизу», — отметил Жукович.

По словам руководителя пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области, экспертиза должна показать, чем именно убили юриста и установить более точное время смерти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 января 2018 г. в Киевской области Украины в реке нашли тело правозащитницы Ирины Ноздровской.

Читайте также: В Киевской области обнаружено тело правозащитницы

А также: Названы основные версии убийства правозащитницы Ноздровской на Украине

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политические убийства

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить