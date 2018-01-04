Климкин назвал граждан Украины «спасителями» экономики Польши

Киев, , 21:39 — REGNUM Конкурентоспособность экономики Польши спасают граждане Украины, которые проживают в стране в статусе трудовых мигрантов. Об этом написал глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter.

«Почти 300 тыс. (граждан Украины) получили разрешение на работу (в Польше), а больше 2 млн — визы, потратив несколько миллиардов евро, — написал дипломат. — Мне, как математику, такое соотношение кажется очень привлекательным для польской экономики. Даже не учитывая то, что именно украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши».

Климкин также добавил, что за минувшие два года статус беженца в Польше получили 88 граждан Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря 2017 г. помощник главы государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что в 2017 году в ЕС по безвизовому режиму выехали около 380 тыс. граждан Украины.

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