Медведев исключил Мутко из состава оргкомитета ЧМ-2018

Москва, , 21:12 — REGNUM Вице-премьера Российской Федерации Виталия Мутко официально исключили из состава наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2018 года. Соответствующий документ, который подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Исключить из состава наблюдательного совета Мутко В. Л.», — говорится в документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧМ по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная России сыграет на групповом этапе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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