«Тема закрыта»: Болгария не будет инициировать в ЕС снятие санкций с России

София, , 21:01 — REGNUM Болгария, получившая председательство в Совете ЕС с начала 2018 года, передумала выступать с инициативой об отмене санкций против России, несмотря на заявления о данных намерениях, ранее неоднократно озвученные представителями руководства страны.

«Есть решение большинства: санкции приняты, декабрьским голосованием они были продлены до 30 июля 2018 года. Эта тема закрыта, и во время нашего председательства она пониматься не будет», — заявила болгарский министр по европредседательству Лиляна Павлова в эфире телеканала БНТ.

В то же время она отметила, что в период болгарского председательства продолжит работать сформированная ранее рабочая группа, которая проанализирует эффект от санкций и поможет Европейскому совету и лидерам стран ЕС принять решение относительно дальнейшего сохранения санкций в июле.

Напомним, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов ещё в сентябре заявлял, что болгарская сторона намерена поднять вопрос о снятии санкций с России в рамках своего председательства в Совете ЕС в первой половине 2018 года.

«Необходимо найти прагматичное решение, потому что для Болгарии это важно. Мы будем говорить на эту тему в ближайшие месяцы», — сказал болгарский премьер.

В то же время Борисов отмечал, что «необходимо сохранить единство» ЕС и для продвижения инициативы болгарской стороне потребуется «найти достаточно аргументов».

Тогда же Лиляна Павлова заявляла, что власти республики рассматривают вопрос о снятии санкций как «один из приоритетных».

«Этот вопрос будет обсуждаться в различных форматах, будет проведён анализ того, какой ущерб экономике эти санкции нанесли, с тем чтобы найти наилучшее решение этого вопроса и разрешить эту проблему. Я подтверждаю, что эта тема входит в список приоритетных», — сказал Павлова на встрече с иностранными журналистами в начале сентября в Софии.

Позднее за отмену антироссийских санкций высказывался президент Болгарии Румен Радев, который отмечал, что санкции «не могут длиться бесконечно», а болгарский бизнес «не должен страдать из-за политических решений».

В свою очередь, вице-президент Болгарии Илияна Йотова указывала, что санкции против России не работают на практике, а только наносят ущерб малому и среднему бизнесу. По её словам, многие крупные западноевропейские компании смогли «найти лазейки в законах» и избежать негативного влияния санкций, «создали совместные предприятия, зарегистрировали их в других местах и продолжают работать в России».

Йотова также назвала некорректным увязывание вопроса о санкциях с выполнением Минских соглашений:

«Надо прямо сказать, что Минские соглашения не выполняются как со стороны России, так и со стороны Украины. А значит, и этот вопрос по меньшей мере дискуссионный — что стоит в основе продолжающихся санкций».

Председательство в Совете ЕС перешло к Болгарии в рамках ротации с 1 января 2018 года и продлится в течение шести месяцев.