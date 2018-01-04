Приезжающих в РФ за куском хлеба «объявят на Украине предателями родины»

Москва, , 20:31 — REGNUM МИД Украины, назвав поездку в Россию «билетом в один конец», прибег к чуть ли не последнему средству, чтобы ограничить число таких поездок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 января, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Гражданам Украины не стоит ездить в Россию, заявили в департаменте консульской службы украинского МИД.

А если тактика шантажа и запугивания не сработает, что тогда, задает вопрос сенатор. Признание украинца, отправляющегося в Россию за куском хлеба, предателем родины, предлагает он вариант.

«Украина, на весь мир хвастаясь своим неприятием всего, что связана с советским прошлым, одновременно втихомолку тиражирует его самые неприглядные страницы», — сказал Клинцевич.

«Поездка украинцев в Россию — нередко билет в один конец», — говорится в сообщении МИД Украины, кроме того, граждан призывают задуматься о том, стоит ли «причинять страдания родным». При этом в ведомстве сослались на опубликованное ранее заявление СБУ об «антиукраинских провокациях» российских спецслужб.

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