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Трамп призвал ввести в США систему голосования по удостоверению личности

Политика

«Многие, в основном представители демократических штатов, отказались передать информацию о выборах-2016»

Трамп призвал ввести в США систему голосования по удостоверению личности
Паспорт гражданина США

Вашингтон, 4 января 2018, 20:22 — REGNUM  В США необходимо ввести систему голосования по удостоверению личности. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

«Многие, в основном представители демократических штатов, отказались передать информацию о выборах-2016 Комиссии по расследованию нарушений, — написал Трамп. — Они изо всех сил боролись, чтобы Комиссия не обнаружила их записи и методы, поскольку знают, как много людей голосовали незаконно».

По его словам, данная система является жульнической, поэтому «необходимо переходить к голосованию по удостоверению личности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о роспуске Комиссии по расследованию нарушений на выборах, созданную для борьбы с различными махинациями.

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Деятельность президента США Дональда Трампа

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