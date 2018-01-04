На Украине рассказали о планах подорвать российский газопровод

Киев, , 19:28 — REGNUM Власти Украины в 2014—2015 годах планировали подорвать российский газопровод, по которому голубое топливо транзитом через территорию страны поступает в страны Европы. Об этом сообщил замминистра по вопросам временно «оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак в эфире телеканала Zik.

«Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? — отметил он. — Я вам про государственные планы рассказываю».

При этом Грымчак добавил, что газопровод, идущий чрез территорию Украины, является единственным сдерживающим фактором вооруженного конфликта в Донбассе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 года на Украине началась гражданская война после того, как жители Донецкой и Луганской областей выступили против госпереворота в Киеве, в результате которого к власти пришли националисты.

Новые украинские власти обвиняют Москву в поддержке ополченцев.

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