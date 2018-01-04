Эрдоган: Ситуация в Иране вернется в норму в течение одного-двух дней

Париж, , 18:58 — REGNUM Ситуация в Иране стабилизируется в течение одного-двух дней, заявил 4 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением Эрдоган выступил в интервью французским СМИ. По его словам, в этом его заверил его иранский коллега Хасан Рухани. Он добавил также, что иностранные граждане выступали в качестве провокаторов во время акций протеста в исламской республике.

«Я говорил с г-ном Рухани по телефону, — подчеркнул Эрдоган. — Ситуация стабилизируется в течение дня или двух, поэтому причин беспокоиться нет, вот что он мне сказал».

"Без сомнения, ряд лиц из-за рубежа провоцируют эту ситуации, и эти провокации неприемлемы, — указал турецкий лидер. — Это внутреннее дело Ирана, и люди из-за границы не должны вмешиваться во внутренние дела».

Напомним, президент Турции Эрдоган должен провести официальную встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном 5 января. Темой встречи станут двусторонние отношения и ситуация на Ближнем Востоке.

Также стоит отметить, что протесты в Иране продолжаются уже несколько дней. Первоначально их причиной стал рост цен на продукты питания, однако впоследствии стали выдвигаться и политические требования. Ряд стран Запада, в частности США, поддержали протестующих.