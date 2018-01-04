МИД Украины назвал поездки в РФ «билетом в один конец»

Киев, , 18:25 — REGNUM Гражданам Украины следует воздержаться от поездок в Российскую Федерацию, чтобы не «рисковать собственной свободой». Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы МИД Украины в соцсети Twitter.

«Поездка украинцев в Россию — нередко билет в один конец… — отмечается в сообщении. — Так стоит ли рисковать собственной свободой и причинять страдания родным?»

В сообщении внешнеполитического ведомства также говорится, что это «подтверждено и задокументировано».

Ранее в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что спецслужбы РФ якобы «незаконно» задержали в Москве гражданина Украины, который является участником «АТО» в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после того, как жители Донбасса выступили против госпереворота в Киеве, в результате которого к власти пришли националисты.

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