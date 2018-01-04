Командующий ВС США в Южной Корее: Вашингтон готов к войне против КНДР

Сеул, , 18:12 — REGNUM Вооруженные силы США, развернутые на Корейском полуострове, готовы к войне с Северной Кореей, заявил командующий контингентои войск США в Южной Корее Винсент Брукс, сообщает британский телеканал Sky News.

С таким заявлением он выступил перед студентами Кибернетического университета Сеула на фоне потенциального потепления между Сеулом и Пхеньяном, вызванного тем, что северокорейский лидер Ким Чен Ын указал на возможность участия атлетов из его страны в зимних Олимпийских играх 2018 года.

Он отметил, что доволен возможностью начала переговоров, однако его подразделения не могут оставлять бдительности.

«Мы можем быть в общем довольны сделанными недавно шагами», — заявил Брукс.

«Однако мы должны сохранять наши ожидания на приемлемом уровне», — добавил он.

Брукс также подчеркнул важность сохранения «железного и острого, как бритва, альянса», а также быть готовыми к тому, что у переговоров между Пхеньяном и Сеулом может быть «отрицательный результат».

Более того, как сообщили в администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, во время проведения зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане Вашингтон и Сеул не будут проводить совместных учений.