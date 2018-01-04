СМИ: Путин прибыл на отдых в Хакасию

Абакан, , 17:39 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет в Хакасии короткий «отпуск». Об этом сообщил FlashSiberia источник в региональном правительстве.

«Президент проведет несколько дней на отдыхе в Хакасии», — сказал источник.

По его словам, воздушное судно, на борту которого находился глава государства, приземлилось 4 января в аэропорту Абакана.

Источник добавил, что ранее в Абакан прибыл самолет с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу.

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