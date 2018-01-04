ЛНР: пьяный украинский военный открыл беспорядочную стрельбу по своим

Луганск, , 17:23 — REGNUM Один украинский военный погиб и двое получили ранения в результате инцидента с участием пьяного сослуживца в районе населенного пункта Ольховое (Луганская область, Украина), 4 января сообщил журналистам полковник Михаил Филипоненко, исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР.

Представитель командования ЛНР отметил, что украинские военные продолжают нести небоевые потери, поскольку сами ввязываются в конфликты. В частности, 2 января 2017 года ссора в рядах ВСУ произошла в ходе распития украинскими военными алкогольных напитков.

Уточняется, что конфликт произошел в 10-й отдельной бригаде ВСУ. Военные поссорились, и один из них открыл стрельбу, ранив сослуживца в плечо.

«А в расположении одного из подразделений 80-й отдельной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ольховое, употребив алкоголь, один из военнослужащих батальона открыл беспорядочную стрельбу из автомата по своим сослуживцам, — сказал Филипоненко. — В результате данного инцидента один военнослужащий погиб, двое получили ранения».

Филипоненко подчеркнул, что командование ВСУ не знает о случившемся — оба факта традиционно скрываются.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, из Донбасса не в первый раз поступает информация о нездоровой психологической обстановке в среде украинских военных. 3 декабря в Народной милиции ЛНР сообщили, что 1 января пьяный военнослужащий ВСУ зашел на минное поле и подорвался.

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