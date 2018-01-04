МИД РФ прокомментировал депортацию российских журналистов из Латвии

Москва, , 16:58 — REGNUM Власти Латвии, которые выслали из страны журналистов российских телеканалов «ТВ-Центр» и ВГТРК Анатолия и Ольгу Курлаевых, нарушают свои международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы слова. Об этом сообщает официальный представитель МИД России Мария Захарова на странице в соцсети Facebook.

Дипломат отметила, что обвинения латвийских властей против российских журналистов абсурдны. По ее словам, в Латвии «зачищают информационное пространство» от неугодных СМИ и делают это «при молчаливой поддержке Брюсселя».

«Рига прямо и грубо нарушает свои международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения, попирает основополагающие акты ООН, ОБСЕ и Совета Европы», — пишет Захарова.

Дипломат добавила, что российская сторона будет добиваться «соответствующей реакции профильных международных институтов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 и 4 января власти Латвии депортировали из страны двух российских журналистов, обвинив их в «угрозе национальной безопасности».

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