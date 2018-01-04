ВСУ обстреляли из пулемета пограничный пункт в момент скопления людей

Донецк, , 16:51 — REGNUM Нарушение новогоднего перемирия допущено украинскими войсками за минувшие сутки на линии разграничения в Донбассе, 4 января сообщил журналистам полковник Эдуард Басурин, заместитель командующего вооруженными силами ДНР.

По словам представителя командования республики, украинская армия обстреляла районы населенных пунктов Доломитное (Бахмутский район, ДНР), Трудовские (Петровский район, ДНР) и Железная Балка (ДНР), применив гранатометы и стрелковое оружие.

«Вчера в 10:45 (время местное) украинская сторона осуществила очередную провокацию в районе КПВВ (контрольный пункт въезда — выезда) «Марьинка», — сказал Басурин. — В момент скопления на нем гражданских лиц пункт пропуска подвергся обстрелу из крупнокалиберного пулемета».

Полковник рассказал, что ВСУ после обстрела закрыли контрольный пункт, опасаясь, что со стороны ДНР последует ответный огонь. Войска ДНР открывать ответный огонь не стали.

«Отмечаем, что в тот период времени в районе КПВВ находились представители миссии ОБСЕ, — сказал Басурин. — Призываем миссию ОБСЕ провести тщательное расследование по факту обстрела КПВВ «Марьинка» со стороны ВСУ».

Напомним, новогоднее перемирие на линии соприкосновения в Донбассе бессрочно действует с 23 декабря 2017 года. ВСУ практически ежедневно допускают нарушения режима тишины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 января Басурин сказал, что украинские военные мародерствуют на территории, которая находится под их контролем. При этом отмечены случаи, когда они устанавливают растяжки, чтобы скрыть следы преступления.

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