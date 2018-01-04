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Ограничения сняты: Путин возобновил авиасообщение между Россией и Египтом

Политика

Соответствующие изменения в указ внесены 2 января

Ограничения сняты: Путин возобновил авиасообщение между Россией и Египтом
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Москва, 4 января 2018, 16:19 — REGNUM  Авиасообщение между Россией и Каиром возобновлено. Соответствующие изменения в указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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Как сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, указ вступил в силу со дня подписания — 2 января.

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Соколов оценил перспективы возобновления авиасообщения с Египтом

Как сообщало ИА REGNUM, регулярное авиасообщение со всеми городами Египта было прервано в ноябре 2015 года, после крупнейшей в истории российской авиации катастрофы самолёта компании «Когалымавиа». На борту лайнера, который направлявшегося из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.

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Предложение ограничить воздушное сообщение с Египтом до окончания расследования причин гибели российского лайнера, которое продолжается до сих пор, в ходе заседания Национального антитеррористического комитета озвучил глава ФСБ Александр Бортников. Президент РФ Владимир Путин с ним согласился.

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Приостановка авиасообщения с Египтом
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