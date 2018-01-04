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Закон о запрете российских СМИ: президент Молдавии пошёл за правдой в суд

Политика

Глава страны просит судебный орган дать оценку законопроекту

Кишинёв, 4 января 2018, 15:40 — REGNUM  Закон, запрещающий трансляцию новостей и информационно-аналитических передач из России на телевидении и радио, который собираются принять в Молдавии, противоречит принципам демократии. Такова позиция президента Молдавии Игоря Додона, которую он в очередной раз высказал на своей странице в Facebook.

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Додон написал, что этот закон также «нарушает права человека, которые гарантируют конституция и Европейская конвенция по правам человека, а именно: право на свободу слова, свободу прессы, свободу мнения».

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В этой связи президент принял решение «обратиться в Конституционный суд по поводу рассмотрения конституционности положений упомянутого закона».

Глава государства напомнил, что Молдавия является правовым государством, а значит, введение цензуры здесь недопустимо.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о запрете российских новостных и информационно-аналитических программ на телевидении и радио парламент Молдавии принял 7 декабря. За нарушение этого положения введены крупные штрафы. В правящей Демпартии заявляют, что это означает борьбу с «российской пропагандой».

При этом президент Игорь Додон отказался подписывать этот документ, заявив, что закон, принятый по инициативе правящей Демпартии, «не просто противоречит общеевропейским нормам свободы слова и выражения, а также конституционному праву граждан на доступ к информации, но и показывает всю беспомощность правительства и парламентского большинства перед народом».

Повторно за закон о запрет российских СМИ, отклонённый президентом, парламент Молдавии проголосовал 22 декабря.

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Запрет российского телевидения в Молдавии

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