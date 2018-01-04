Закон о запрете российских СМИ: президент Молдавии пошёл за правдой в суд

Кишинёв, 4 января 2018, 15:40 — REGNUM Закон, запрещающий трансляцию новостей и информационно-аналитических передач из России на телевидении и радио, который собираются принять в Молдавии, противоречит принципам демократии. Такова позиция президента Молдавии Игоря Додона, которую он в очередной раз высказал на своей странице в Facebook.
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Додон написал, что этот закон также «нарушает права человека, которые гарантируют конституция и Европейская конвенция по правам человека, а именно: право на свободу слова, свободу прессы, свободу мнения».
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В этой связи президент принял решение «обратиться в Конституционный суд по поводу рассмотрения конституционности положений упомянутого закона».
Глава государства напомнил, что Молдавия является правовым государством, а значит, введение цензуры здесь недопустимо.
Как сообщало ИА REGNUM, закон о запрете российских новостных и информационно-аналитических программ на телевидении и радио парламент Молдавии принял 7 декабря. За нарушение этого положения введены крупные штрафы. В правящей Демпартии заявляют, что это означает борьбу с «российской пропагандой».
При этом президент Игорь Додон отказался подписывать этот документ, заявив, что закон, принятый по инициативе правящей Демпартии, «не просто противоречит общеевропейским нормам свободы слова и выражения, а также конституционному праву граждан на доступ к информации, но и показывает всю беспомощность правительства и парламентского большинства перед народом».
Повторно за закон о запрет российских СМИ, отклонённый президентом, парламент Молдавии проголосовал 22 декабря.
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