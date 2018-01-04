Турция: на 16 лет осужден член оппозиционной Демократической партии народов

Анкара, , 15:18 — REGNUM Член турецкого парламента из оппозиционной Демократической партии народов (ДПН) Идрис Балукен был приговорен 4 января к более чем 16 годам тюремного заключения за связанные с терроризмом преступления, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Такая информация поступила от источника в правоохранительных органах, по данным которого его обвинили в том, что он являлся «членом вооруженной группировки», «занимался пропагандой терроризма», а также «участвовал в несогласованных встречах и маршах».

Балукен находится в заключении с 21 декабря 2017 года. Он уже не первый законодатель из этой партии, оказавшийся в заключении. В ноябре 2016 года были арестованы 13 его коллег, 10 из которых по-прежнему находятся под стражей.

Правительство страны неоднократно обвиняло ДПН в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), признанной террористической организацией в Турции, ЕС и США.

Напомним, на юго-востоке Турции после срыва режима прекращения огня Анкарой и РПК в 2015 году возобновилось противостояние полиции и армии страны с членами РПК. По всей стране регулярно проходят спецоперации, в ходе которых «нейтрализуют» террористов.

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