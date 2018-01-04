Саудовская Аравия становится доступнее для туристов

Эр-Рияд, , 15:13 — REGNUM Саудовская Аравия расширяет возможности посещения страны для туристов. Так, государство разрешило получать туристические визы гражданам 65 стран — каких именно, не уточняется. Как сообщает издание «Аль-Иктисадия», эти правила вступают в силу с первого квартала 2018 года.

При этом отмечается, что этот список может пополниться. Сделать это планируется в рамках программы по экономическому развитию страны до 2030 года. К этому времени власти королевства намерены принять до 30 млн туристов в год.

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Напомним, в настоящее время оформить визы в Саудовскую Аравию достаточно нелегко. При этом государство выдает туристические визы гражданам из ограниченного числа стран. Сейчас Эр-Рияд выдает только рабочие, семейные визы и визы для мусульманских паломников, совершающих хадж к святым местам в Мекке и Медине.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября Украина и Саудовская Аравия договорились об упрощении визового режима между двумя странами. Как заявил президент Украины Пётр Порошенко, во время встречи с королём Саудовской Аравии они договорились о снижении платы за визы, упрощении оформления документов для деловых визитов.

А в марте 2015 года Саудовская Аравия прекратила оформление новых деловых виз шведским бизнесменам. Новый виток дипломатического скандала между Стокгольмом и Эр-Риядом разгорелся из-за критики министром иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём ситуации с правами человека в Саудовской Аравии.

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