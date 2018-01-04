Блэр: 2018 год – последний шанс для Великобритании остаться в ЕС

Лондон, , 14:59 — REGNUM Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил 4 января, что остается все меньше времени для того, чтобы остановить процесс выхода страны из состава ЕС, — безумие, которое, по его словам, лишит Лондон остатков влияния и станет причиной сожалений для многих поколений, сообщает британское агентство Reuters.

«Мы совершаем ошибку, которую современный мир не может понять и о которой будут сожалеть будущие поколения», — отметил бывший глава британского правительства.

«2018 год станет последним шансом добиться голоса в вопросе о том, лучше ли новые отношения, которые нам предлагают, с Европой, чем существующие», — добавил он.

Блэр, возглавлявший правительство Соединенного Королевства с 1997 по 2007 год, неоднократно призывал провести второй референдум по Brexit, ссылаясь на то, что общественность должна иметь право голоса в вопросе о новых отношениях Лондона с ЕС.

Тем не менее, как показывают последние опросы общественного мнения, взгляды граждан Великобритании почти не изменились с момента проведения всенародного голосования. Более того, как Лейбористская партия, так и Консервативная партия поддерживают выход из ЕС.

Напомним, об официальном начале процедуры выхода Великобритании из ЕС было заявлено в марте 2017 года. В соответствии с Лиссабонским соглашением процесс Brexit должен занять два года с возможностью продления при согласии на то сторон. Таким образом, официально Соединенное Королевство выйдет из ЕС в марте 2019 года.

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