Украина регионов: в Новый год с факелами и Бандерой назло России

Станислав Стремидловский, , 14:04 — REGNUM

1 января на Украине отмечают годовщину со дня рождения «героя Украины» Степана Бандеры, передает Zaxid.net (Львов). Всего состоялось 57 массовых мероприятий в 21 регионе. По данным Национальной полиции, в них приняли участие около 6,5 тысяч человек. Марши Бандеры состоялись даже в Славянске и Авдеевке. Конфликтов и столкновений зафиксировано не было. Во Львове прошло факельное шествие. Днем представители власти и общественности провели торжественное вече возле памятника Бандере на площади Кропивницкого. Руководство города и области возложили цветы к подножию памятника «герою Украины». А вечером с улицы Винниченко участники шествия с факелами в руках двинулись на площадь Кропивницкого. Они выкрикивали речевки «Слава Украине!», «Герои не умирают — умирают враги», «Бандера и Шухевич — «герои Украины». В манифестации приняло участие около 500 человек.

В Днепропетровске в день рождения Бандеры прошел марш, в котором приняли участие сотни горожан, сообщает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). В акции участвовали также депутаты Верховной рады Украины Андрей Денисенко и Виталий Куприй. «Для нас сегодняшний день не просто день чествования Степана Бандеры, а акция Всеукраинского единства. Это марш украинского достоинства. Днепропетровцы, сознательные украинцы, демонстрируют, что для нас национальная идея стоит выше партийных и личных разногласий», — заявил на митинге возле Днепропетровской областной государственной администрации Денисенко. На протяжении шествия участники скандировали лозунги: «Бандера и Шухевич — «герои Украины», «Украина превыше всего», «Героям — слава!», «Смерть врагам». Возле городского совета Днепра участники марша провели митинг и спели патриотические песни. Также издание отмечает — жителя Донецка поразил марш в честь Бандеры в Днепропетровске: «Факельное шествие 1 января 2018 года в честь дня рождения лидера ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не укладывается в картину мировоззрения россиян, ведь оно было абсолютно мирным, толерантным и цивилизованным. Об этом идет речь в блоге Фашика Донецкого на «Обозревателе». Ни одного человека с перегаром. Вообще. Совсем. Даже пивного перегара не было. То есть вообще не пахло русским духом. Все трезвые абсолютно. И с факелами, которые поджигают пуканы россиян от Мурманска до Москвы. Чистые, светлые лица. Без злобы и ненависти. Люди просто вышли с факелами и флагами, ибо захотели и имеют на это право. Это свободные люди, поэтому чудо типа Путина на Украине не придет к власти никогда — диктатора спалят такими же факелами. Интересным является и тот факт, что 80% колонны составляли русскоговорящие граждане Украины».

На Прикарпатье почтили Степана Бандеру, рассказывает «Галичина» (Ивано-Франковск). Уже традиционно в первый день нового года в селе Старый Угринов Калушского района по случаю дня рождения «героя Украины» состоялись поминальная панихида и вече. На малой родине лидера ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собрались заместитель председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Игорь Пасичняк, руководители политических сил и общественных организаций, участники «АТО». Во время мероприятия присутствующие помолились за упокой души Бандеры, а представители власти возложили венки и цветы к подножию его памятника. Пасичняк отметил величие фигуры «героя Украины» и отметил, что его вклад в развитие и формирование украинского духа ощутимый и поныне. Стоит отметить, что торжества по случаю памяти Бандеры прошли в Ивано-Франковске и других населенных пунктах области.

В Житомире состоялся традиционное ежегодное факельное шествие, приуроченный к годовщине со дня рождения Бандеры, информирует «Перший житомирський інформаційний» (Житомир). В нем приняло участие более 200 человек. Все они собрались возле памятника Тарасу Шевченко. Исполнив гимн Украины, манифестанты развернули большой красно-черный флаг. Марш начался с улицы Большой Бердичевской и закончился на улице Степана Бандеры у памятной доски, установленной на фасаде Житомирского строительного колледжа.

Ко дню рождения «выдающегося украинского политического деятеля, идеолога и теоретика украинского националистического движения» 1 января председатель постоянной комиссии Житомирского областного совета по гуманитарным вопросам Елена Галагуза вручила почетные отличия облсовета «Честь и слава Житомирщины» ветеранам ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает «Житомир.info» (Житомир). Награды получили ветераны движения Ленишин Степан, Иван Боцян, Михайло Скоропад. Еще три награды будут вручены Семенюк Стефании, Петру Прийдуну и Галине Ракочи. «Мы увидели слезы радости ветеранов, что о них не забывают. Напомню: с 2018 года они включены в областную программу, где предусмотрена постоянная поддержка. Впервые «героев» так решили уважить на областном уровне», — отметила Галагуза.

Юбилейной медалью и грамотой к 75-летию УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) награжден депутат Верховной рады Михаил Головко, пишет «За Збручем» (Тернополь). Почетную награду он получил 1 января на вече в честь Бандеры за весомые заслуги «в развитии украинского независимого государства, за ежедневную борьбу и отстаивание всего украинского». Как заявил Головко, «казалось, в XX веке украинцы получили уникальный шанс заиметь собственное свободное государство. Только к тому времени наше либеральное социалистическое руководство во главе с Михаилом Грушевским и Владимиром Винниченко не сумели воспользоваться тогдашними преимуществами и из-за личных распрей, недальновидности и даже слабости прошляпило шанс построить собственную страну. Последующие события не принесли украинскому народу ничего хорошего: началось массовое уничтожение украинцев голодоморами, репрессиями. Казалось, что уже не было перспективы у дальнейших освободительных действий, но нашелся руководитель, который поднялся с колен и повел за собой нацию на борьбу». Депутат отметил, что битва за свободную соборную Украину продолжается и дальше, ведь «наш народ только начал разрывать те московские кандалы, которыми было окутано наше государство».

«Волинські Новини» (Луцк): «Флаг со свастикой на балконе нововолынской многоэтажки провисел 10 минут. Об этом сообщает РАДАР. Дом расположен возле школы №5, напротив салона «Катрин». Согласно информации издания, на балкон выходили двое лысых (бритоголовых) мужчин, оба в зеленых мундирах. Форма не похожа на нашу военную. Вели себя, по словам очевидцев, «стремно». С осторожностью оглядывались, когда вывешивали флаг со свастикой и когда снимали. Эту квартиру хозяин нередко сдает в аренду. Поэтому, вероятно, это были арендаторы, пишет издание и призывает Службу безопасности Украины разобраться с ситуацией».

За 26 лет независимости Украины 2017 год стал самым тяжелым для венгерской общины Закарпатья, сообщает Mukachevo.net (Мукачево). Такой вывод сделали аналитики MTI, главной информационного агентства Венгрии, подводя итоги. Издание выделило основные аргументы, которые приводят венгерские журналисты. Год начался с сообщения о распространении африканской чумы свиней. На границе было объявлено строгий карантин. Венгрия решила построить дополнительную защитную стену, которая должна защищать страну от проникновения диких свиней из Украины. Также на Закарпатье ухудшилась ситуация в сфере здравоохранения. В марте по просьбе областной власти венгерское правительство направило экстренную помощь — лекарства на несколько миллионов форинтов для спасения жизни пациентов с тяжелой стадией почечной недостаточности. Позже Венгрия направила в Закарпатье еще 20 тысяч вакцин от кори. Будапешт оказывал материальную помощь образовательным учреждениям, учителям, работникам здравоохранения, журналистам. При содействии Венгрии открыта постоянная экспозиция «История Закарпатья от VIII века до 1920 года». Однако, отмечают венгерские аналитики, на фоне конфликта на востоке Украины и общего социально-экономического кризиса, положение венгерской общины в 2017 году осложнилось из-за сужения их прав в сфере образования и языкового вопроса. Речь идет о принятии Верховной радой Украины закона «Об образовании». Некоторые украинские СМИ выпустили серию репортажей, в которых обвиняли венгров Закарпатья в поддержке идей сепаратизма и антиукраинских настроениях. В докладе MTI упоминается также марш украинских националистов в Берегово в ноябре. Как считают в Венгрии, он имел целью запугать местных венгров. Однако есть и позитив — депутаты Закарпатского областного совета во главе с губернатором высказались за сохранение прав венгров на образование на родном языке. Венгерские аналитики отмечают, что закарпатские венгры и их организации настроены продолжать борьбу за защиту своих прав. О том, не отступит, заявил и официальный Будапешт.

Ракетному обстрелу подвергся Черноморский биосферный заповедник, передает «Новий день» (Херсон). Еще 22 декабря во время испытаний нового вооружения украинские военные выпустили в его сторону 4 мощных ракеты. Они упали и взорвались на мысу Белые Кучугуры Тендровской косы — строго охраняемого заповедного «ядра». Там остались и воронки от взрывов, заполненные водой, которые сфотографировали сотрудники научного учреждения. После разбирательства они уже обратились с протестом в президиум Национальной академии наук Украины. «Тендровская коса Черного моря — уникальное природное явление. Рядом с ней находится также орнитологический заказник международного значения. Чтобы исключить фактор беспокойства пернатых и прочих обитателей моря и суши, здесь запрещены даже пролеты самолетов на высоте менее двух тысяч метров, не говорят уж о каких-то стрельбах и ракетных пусков. Это военнослужащие вполне могли бы организовать не в заповеднике, а на полигоне, который в Херсонской области есть, — комментирует директор ЧБЗ Анатолий Юрченко. — Я был приглашен участвовать в заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, где рассматривался этой вопиющий факт, и потребовал запретить какие-либо испытания вооружений в пределах заповедника. Эту позицию поддерживает также министерство экологии и НАН, которой подведомствен заповедник». Министерство обороны Украины около года назад «оккупировало» для проведения тактических учений со стрельбами часть территории Национального природного парка «Олешковские пески», мотивируя захват тем, что парк создан на территории бывшего полигона, и военное ведомство якобы не давало согласие на передачу его земель кому бы то ни было. Трудовому коллективу парка», экологам, журналистам и властям области понадобилось приложить немало усилий, чтобы убедить военных в необходимости оставить нацпарк в покое. Но, похоже, им все неймется: теперь природогубы в погонах решили порезвиться в своей манере и на заповедной Тендре. Какое научное учреждение следующее в очереди «на расстрел»?

В Одесской области военно-морской лицей обвинил Национальную гвардию в порче имущества, рассказывает «Думская» (Одесса). Руководство Измаильского военно-морского лицея не хочет продлевать Нацгвардии аренду здания на улице Нахимова: учебное заведение рассчитывает туда вернуться. Договор аренды помещений, закрепленных за лицеем, истек 1 января. И.о. директора Наталья Стогниенко отказывается от пролонгации договора на том основании, что гвардейцы нарушили его условия. В частности, как она заявила, солдаты и офицеры повредили имущество лицея. Из кабинетов информатики пропала оргтехника, повреждены мебель, двери, электрооборудования. Но стоило директору заикнуться о сложившейся ситуации, как в ее адрес начали поступать устные угрозы. Женщина доложила вышестоящему начальству и обратилась в полицию, но получила ответ, что, поскольку речь идет о Нацгвардии, то этим заниматься не будут. В конечном итоге между областным департаментом образования и руководством оперативно-территориального объединения Нацгвардии была достигнута устная договоренность о компенсации поврежденного и пропавшего имущества. Но это выполнено не было. Администрация Измаильского военно-морского лицея намерена сделать все возможное, чтобы сохранить это нужное для Придунавья учебное заведение. Ведь большая часть выпускников заведения в настоящее время служит в военных ведомствах, Погранслужбе, некоторые побывали в зоне «АТО».

Украина усилила контроль на границе с Молдавией, информирует «Реал» (Винница). В Ямпольском районе в зоне ответственности Могилев-Подольского пограничного отряда открыт новый отдел пограничной службы «Цекиновка»: пограничники приняли под охрану более 20 километров украинско-молдавской границы, проходящей по Днестру. В рамках бюджетного финансирования (миллион гривен) и собственными силами пограничники осуществили ремонт зданий административно-жилого и хозяйственного назначения, провели водопровод и канализацию, оборудовали теплоснабжение, отремонтировали боксы для хранения и обслуживания автомобильной техники. Сельский председатель Цекиновки Ирина Рачковская возлагает на пограничников большие надежды: «Такое количество молодежи обязательно останется здесь, создаст семьи, родит детей. А значит даст новую кровь Цекиновке, новый толчок к развитию и процветанию. Так что мы вас уже любим. Надеемся, что наши пустые дома быстренько отремонтируются, и в них будут жить красивые молодые семьи. Желаем, чтобы наше село стало для вас родным, а наше государство процветало». Губернатор Валерий Коровий подчеркнул, что из областного бюджета в 2017-ом было выделено 2,7 миллионов гривен на обустройство государственной границы, в том числе 1,5 миллиона на автомобиль, ключи от которого вручили пограничникам. В «Цекиновке» работают 60 пограничников. В том числе они обеспечивают работу двух пунктов пропуска для речного сообщения — местного (в упрощенном порядке по внутренним паспортам) и межгосударственного.