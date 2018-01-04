Раскрыт секрет причудливой причёски Трампа

Вашингтон, , 14:00 — REGNUM Причёска президента США Дональда Трампа, которая уже стала визитной карточкой американского лидера, как оказалось, обязана своими причудливыми формами хирургическому вмешательству. Секрет шевелюры Трампа раскрывает журналист Майкл Вулфф в своей книге «Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри», отрывки из которой опубликовало издание New York Post.

Сообщается, что над причёской своего отца часто подшучивала дочь президента США Иванка Трамп. Она же и рассказала об операции по пересадке волос. Особого «эффекта» удаётся достичь за счёт сильного лака для волос.

«После пересадки волос абсолютно лысая макушка окружена кудрявыми волосами по сторонам и спереди», — цитирует издание отрывок из еще не вышедшей книги журналиста.

Раскрыто и происхождении необычного цвета волос Трампа. По информации Вулффа, оттенок «оранжевый блондин» волосы Трампа приобрели из-за продукта, который называется «Только для мужчин». Чем дольше он остаётся на волосах, тем более темный цвет получается.

Как сообщало ИА REGNUM, прическа Дональда Трампа часто становилась объектом карикатур, пародий и шуток американских юмористов, ещё до того как он стал президентом США.

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Напомним, книга Майкла Вулффа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» появится в продаже только 9 января. В ней описываются подробности жизни президента США Дональда Трампа и его отношений с родными и подчиненными. В Белом доме уже назвали эту книгу лживой, а пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс охарактеризовала её как «мусорное таблоидное чтиво».