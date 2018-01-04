Грибаускайте назвала «безответственными» слова премьера Литвы о России

Вильнюс, , 13:34 — REGNUM

Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала «безответственными» высказывания премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса о необходимости восстановления работы межправительственной комиссии РФ и Литвы.

Её заявление сегодня, 4 января, публикует агентство BNS, которому позицию Грибаускайте передала канцелярия президента Литвы.

«Важнейшие стратегические вопросы энергетики, экономики, транспорта и торговли решаются, прибегая к помощи веса инстанций Евросоюза. Поэтому в настоящий момент оживлять двустороннюю комиссию неправильно, в том числе и с точки зрения национальной безопасности», — говорится в заявлении Грибаускайте.

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Она подчеркнула, что политические контакты на высшем уровне могут быть только между странами, которые «демонстрируют дружеские отношения».

«Между тем Россия ломает нормы международного права, ведёт агрессивную военную, информационную и кибернетическую политику. Было бы наивно полагать, что с этой страной возможны экономические отношения, которые будут отделены от политики. Россия всегда использовала энергетику, торговлю и другие инструменты для политического давления и увеличение влияния на другие страны. Наш опыт это только подтверждает», — сказала Грибаускайте.

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Против восстановления работы комиссии также высказался и глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

«Межправительственную комиссию возглавляют министры — министр иностранных дел с литовской стороны, министр транспорта с российской стороны. Последнее заседание состоялось 3−4 октября 2011 года, после этого российская сторона откладывала встречи, и следующего заседания не было», — сказал Линкявичюс подчеркнув, что сейчас «нет предпосылок» для восстановления работы комиссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сама Грибаускайте ранее заявила, что с «Россией лучше торговать, чем воевать», что по сути повторил и Сквернялис.

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Как отмечает обозреватель ИА REGNUM Олег Михайлов, подобные заявления необходимо рассматривать исключительно в контексте внутриполитической борьбы в самой Литве и попытках спровоцировать Россию на контакт с Литвой для последующего обвинения в давлении и получения новых дотаций на «сдерживание России» со стороны западных стран.

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