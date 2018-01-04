Россия после СССР: умереть ради «Европы» или не умереть?

Андрей Маленький, , 13:24 — REGNUM

Конец XX века мог быть концом российской государственности

На протяжении только одного столетия Россия прошла через две мировые и гражданскую войны, через революции, дважды испытала катастрофу распада единого государства.

Крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века.

Для российского же народа оно стало настоящей драмой. Десятки миллионов наших сограждан и соотечественников оказались за пределами российской территории. Целостность страны оказалась нарушена террористической интервенцией и последовавшей хасавюртовской капитуляцией.

Эпидемия распада к тому же перекинулась на саму Россию. Накопления граждан были обесценены, старые идеалы разрушены. Многие учреждения распущены или реформировались на «скорую руку».

Массовая бедность стала восприниматься как норма. Граждан России из года в год становилось все меньше и меньше. Численность населения страны в среднем ежегодно уменьшалась на 750 тысяч человек. Через 15 лет россиян могло бы стать меньше на 22 миллиона человек. И все это происходило на фоне тяжелейшего экономического спада, нестабильных финансов, паралича социальной сферы.

Возрастающий разрыв между «передовыми» государствами и Россией толкал страну в сторону третьего мира.

За период 1991—1999 гг. ВВП России сократился в два раза, произошёл обвал тяжёлой и военной промышленности, отток капиталов за рубеж, началась утрата социальных завоеваний, ставших предметом ностальгии россиян, проживших большую часть жизни в СССР.

Рыночные реформы, проведённые методом «шоковой терапии» и ввергнувшие в нищету миллионы россиян, привели к известной криминализации экономики и появлению слоя олигархии. Олигархические группировки — обладая неограниченным контролем над информационными потоками — обслуживали исключительно собственные, корпоративные интересы.

Концентрация экономики вокруг нефтегазового сектора не вывела Россию на траекторию устойчивого роста, необходимого для процветания страны в XXI веке. Усиливалась зависимость от импорта продовольствия и потребительских товаров, оборудования и технологий.

Рос внешний и внутренний государственный долг. Происходил отток квалифицированных кадров из сферы материального производства и из научной сферы. Увеличивалось количество чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Сузились рынки сбыта и сырьевая база российской промышленности. Нарушена прежняя система обороны, создание новой шло медленно.

Появились большие по протяженности неохраняемые участки государственной границы Российской Федерации. Несмотря на беспрецедентное увеличение доли внешней торговли в валовом национальном продукте, интеграция России в мировой рынок происходила зачастую на условиях, не выгодных для страны.

Попытки установить демократию «сверху», без длительного, как на Западе, выстраивания институтов и воспитания гражданской ответственности, обернулись утратой, иногда драматической, управляемости общества. На этом фоне критика со стороны стран Запада относительно внутриполитического курса России не всегда выглядела конструктивной и не способствовала взаимопониманию и доверию на уровне отношений Россия — Евросоюз (ЕС).

Отношения с Западом в начале 1990-х гг. подпитывались завышенными ожиданиями российской элиты относительно скорого вхождения России в желанное «сообщество демократий», ЕС и НАТО. Приоритетами России стали интеграция с европейскими и евроатлантическими организациями с перспективой вступления в них (членство в Международном валютном фонде (МВФ) в 1992 г., Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве Россия — ЕС в 1994 г., членство в Совете Европы в 1996 г. и др.), сокращение вооружений и повышение мер доверия (Договор по открытому небу 1992 г.).

В то же время другие страны Европы не проявляли энтузиазма по вопросу её реальной интеграции в евроатлантическое сообщество с уважением её интересов. Односторонние силовые вмешательства Запада под флагом НАТО в обход ООН и российских интересов в Боснии (1992−1995 гг.) и Косово (1998−1999 гг.); критика России из ЕС за её контртеррористические операции в Чечне в 1994—1996 гг. и 1999 г.; расширение НАТО на восток в 1998 г. вопреки интересам России — не нашли понимания в Москве.

Рубежом стал косовский прецедент, ставший вопиющим нарушением Устава ООН. Вопреки Парижской хартии 1990 г., страны Европы, принявшие участие в бомбардировках союзника России — Югославии, продемонстрировали избирательный подход к проблеме территориальной целостности и права наций на самоопределение в своих интересах.

Накопление взаимного недовольства вылилось в кризис доверия 1999 г. По сути США и Европа, игнорируя интересы России, стремившейся стать полноценным и равноправным членом западного сообщества, упустили возможность построить с Россией подлинно союзнические отношении. В этих условиях осознание утопичности быстрой интеграции в западный мир привело Москву к отказу от равнения на США и ЕС, способствуя формированию с 2000 г. курса на прагматичное многовекторное экономическое и политическое сотрудничество при отказе от идеологических догм.

Игнорирование Западом естественных интересов России после распада СССР

В одночасье миллионы людей, живущих на постсоветском пространстве, оказались по разные стороны границ 15 новых независимых государств (ННГ).

Политический хаос, коллапс экономики, разрыв хозяйственных и культурных связей, появление на доселе единой территории национальных меньшинств и групп «неграждан», территориальные споры и конфликты усугубили ситуацию, став тяжелейшим психологическим ударом для граждан бывшего СССР.

Страны ЕЭС/ЕС, озабоченные в первую очередь судьбой советского ядерного арсенала и ростом конфликтов в приграничных с Европой регионах (Приднестровье), предпочли использовать ситуацию для заполнения политического вакуума в восточноевропейских странах ННГ.

Роспуск Организации Варшавского договора не привёл к ответному роспуску НАТО. Организация, созданная для сдерживания советского влияния, которая должна была потерять смысл существования после распада Советского Союза, расширила зону своей ответственности.

США и страны Европы под флагом НАТО начали политическое и экономическое освоение Восточной Европы и постсоветского пространства, пренебрегая интересами безопасности России в данном регионе. Начиная с югославского кризиса 1990-х гг., вопросы соблюдения суверенитета государств в Европе и в мире решаются странами Запада в обход Устава ООН, выборочно и по двойным стандартам. Интересы России, как показала практика, игнорировались. Всё это не могло не породить в России острое чувство унижения, которое подпитывало антизападные настроения. На фоне роста противоречий между Россией и Западом в 1990-х гг. (в первую очередь по вопросам о принципах и методах урегулирования югославского конфликта, расширения НАТО на восток и чеченского кризиса) обретает популярность тезис о Европе как младшем партнёре США, следующем в фарватере американской политики, в том числе в отношении России.

Вопреки распространённому на Западе мнению, распад СССР стал следствием внутренних причин, а не проигрыша страны в холодной войне.

Поэтому Россия, не считая себя побеждённой, в начале 1990-х гг. предприняла усилия с тем, чтобы стать равноправным членом либерально-демократического сообщества, естественно, при сохранении своих внешнеполитических интересов. В этом плане попытки навязать России «домашнее задание» (homework for Russia), предполагавшее право Запада оценивать развитие молодой российской демократии, нельзя считать продуктивными. На тот момент Россия нуждалась не столько в менторстве, сколько в эффективной экономической помощи, понимании со стороны западных партнёров внутренних трудностей страны и учёте её национальных интересов. Как известно, необходимость привязать объединившуюся Германию к Европе стала одной из причин подписания Маастрихтского договора 1992 г. о создании ЕС. В отношении России, переживавшей на тот момент один из серьёзнейших кризисов в своей истории, подобного понимания проявлено не было.

Отсутствие общей стратегической цели отношений ЕС — Россия

Россия и страны Запада, по-разному воспринимая перемены в России и в мире после 1991 г., не сумели поставить перед собой единую стратегическую цель. Отношения Россия — ЕС строились сторонами, исходя из текущих, тактических интересов «реальной политики», а зафиксированные цели и статус отношений («стратегическое партнёрство», «партнёрство ради модернизации» и др.) во многом оказались либо декларативным фасадом, либо были отложены на неопределённое время. На уровне отношений Россия — ЕС эти противоречия характеризовались отсутствием общего понимания содержания будущего Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве (СПС-2). Позиции разнились по экономическим вопросам (каким должен быть экономический раздел СПС-2: общим или детализированным? Как решить проблему 3-го энергопакета ЕС?) и политическим (введение безвизового режима и др.);

фактической конкуренцией России и Запада на постсоветском пространстве. Проекты «Восточного партнёрства» и Евразийского экономического союза конкурировали за влияние в таких странах, как Украина, Белоруссия, Молдавия, республики Закавказья. Нет ясности о том, как нормы СНГ соотносятся с четырьмя «общими пространствами», которые Россия и ЕС установили в качестве цели в 2003 г.;

разночтениями по поводу применения принципов «территориальная целостность государства» и «право наций на самоопределение», продемонстрированными Западом в 1999 г. и 2008 гг. в Югославии, и Россией в 2008 г. на Кавказе, в 2014 г. на Украине. Признание Западом края Косово открыло «ящик Пандоры» и привело к появлению абхазского, югоосетинского и крымского сценариев. Вопрос о том, будет ли данный ряд прецедентов продолжен, остаётся открытым.

На уровне отношений Россия — НАТОэти противоречия характеризовались:

— фактом существования НАТО, чей совокупный силовой потенциал превосходит российский и воспринимается в России как одна из важнейших угроз её безопасности;

— неприятием со стороны России процесса НАТОизации Европы, особенно Восточной. Если логика расширения «зоны ответственности» альянса, основанная на стремлении дать гарантии безопасности ряду стран Восточной Европы — соседей России, имеет право на существование, то почему игнорируется законное беспокойство России относительно приближения НАТО к границам России?

— игнорированием Западом заявлений России о неделимости безопасности в Европе. Проект ДОВСЕ, как известно, не был ратифицирован ни одной из стран НАТО, поэтому в 2007 г. Россия вышла из него. По непонятной причине были проигнорированы как конструктивные посылы в мюнхенской речи президента России В. В. Путина в 2007 г., так и проект Договора о европейской безопасности, предложенный в 2009 г., хотя в обоих случаях Россия искала у стран Запада понимания в том, что безопасность в Европе не может строиться на основе разделительных линий: в пользу одного и за счёт другого;

— отсутствием внятных результатов сотрудничества России и НАТО. Акт об отношениях России и НАТО, призванный дать импульс сотрудничеству сторон на фоне вхождения в альянс стран Восточной Европы, был подписан в 1997 г. Наиболее значимыми результатами этого сотрудничества стало создание в 2002 г. Совета Россия — НАТО в связи с кризисом в Афганистане 2001 г. и учреждение логистического центра НАТО в Ульяновске для переброски ресурсов НАТО в Афганистан через Россию. В 2008 г. сотрудничество России и НАТО было приостановлено в связи с кавказским кризисом. Украинский кризис лишь подтвердил фактическое отсутствие заинтересованности сторон в этом инструменте.

1991−2017 годы: безуспешное строительство «Большой Европы»

За прошедшие 25 лет Москва трижды предпринимала попытки сблизиться с Западом, стать равноправным членом евроатлантического сообщества с учётом национальных интересов по периметру своих границ. «Реваншизм» и стремление к возрождению «великодержавности» / «сверхдержавности», в котором на Западе упрекают Россию, на деле является стремлением страны сохранить пояс безопасности по периметру своих границ.

В условиях, когда интересы России игнорировались, её экономические и военные возможности не шли ни в какое сравнение с возможностями США, а последней гарантией суверенности России остаётся ядерное оружие, Москва с середины 1990-х гг. выступала за утверждение многополярного миропорядка, основанного на правовом коллективном управлении глобальными процессами, на сохранении механизмов Ялтинской системы (ООН и др.). Не имея возможности прямо противостоять Западу, Россия стремится к тому, чтобы её интересы учитывались в решении международных проблем.

В многополярном мире Россия в силу географической близости с Западом, традиций сотрудничества и роли Европы в мире с начала 1990-х гг. рассчитывает на строительство «Большой Европы без разделительных линий» вместе со странами ЕС. Несмотря на исторический спор о том, является ли Россия европейской или евроазиатской державой, невозможно отрицать: несмотря на обширные территории в Азии, духовные основы, культура, быт, образ жизни России являются европейскими. Не случайно главным посланием (message) начала 1990-х гг. стал лозунг «Россия возвращается в Европу». В этих условиях интеграция с Западом мыслилась в Москве, прежде всего, как сближение с евроатлантическими институтами — ЕС и НАТО.

а) Энергодиалог и антитеррористическое сотрудничество во имя партнёрства Россия «ЕС (2000−2003 гг.)

Переход от идеализированного западно-центричного курса к прагматичной многовекторности привёл к сотрудничеству с Европой, основанному на тактических задачах и деловых интересах. Россия постаралась использовать энергетический диалог (запуск в 2000 г., 2005 г. — начало строительства «Северного потока») и политические связи (практика саммитов Россия — ЕС с 2000 г.; подписание соглашения о создании четырех общих пространств в 2003 г., начало переговоров по отмене виз и по подписанию СПС-2) для интеграции с ЕС на деловой, торгово-экономической основе. Шанс для сближения России и ЕС предоставил императив совместной борьбы с международным терроризмом после 2001 г., противодействие России, Франции и ФРГ гегемонистской политике США в Ираке в 2003 г.

Но объявленное «стратегическое партнёрство» России — ЕС оказалось тактическим и ситуативным. Избирательная критика внутренней политики России европейцами на трибунах ОБСЕ и ПАСЕ (при этом замалчиваются вопросы о положении русских в Прибалтике и др.), интервенция США и их европейских союзников в Ирак в 2003 г. в обход ООН при отсутствии общего понимания целей российско-европейского диалога создали патовую ситуацию. Её кульминацией стало признание Косово странами ЕС в 2008 г., опять-таки со спорной трактовкой резолюции СБ ООН 1244, что привело Россию к мысли о «симметричном» ответе в отношении признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Этот ответ был предпринят осенью 2008 г., но не принят Западом, который объявил об «уникальности» косовского прецедента, хотя и не объяснил, в чём эта «уникальность» состоит. России непонятна избирательность подобных трактовок международного права. Отношения Россия — ЕС зашли в тупик, переговоры по СПС-2 оказались приостановлены.

б) Модернизация России и партнёрство Россия — ЕС (2008−2011 гг.)

В 2008 г. Россия взяла курс на модернизацию, предприняв уже третью попытку найти точки соприкосновения с Западом для продолжения сотрудничества. Преодолеть кризис доверия был призван диалог по европейской безопасности (в 2008 г. в ответ на переговоры США и ЕС о создании системы ЕвроПРО Россией выдвинут проект Договора о европейской безопасности (ДЕБ); в 2010 г. Россией и Францией подписан контракт о покупке Россией десантных кораблей «Мистраль», с Италией подписан контракт на приобретение итальянских бронемашин «Ивеко»), а также реализация идеи «общих пространств» (проект «Партнёрство для модернизации» 2010 г., переговоры по СПС-2).

Однако продолжение НАТОизации системы европейской и средиземноморской безопасности, новые попытки стран Запада действовать односторонне в обход норм ООН при опоре на силы ЕС/НАТО (поддержка Западом арабских революций 2011 г., ливийская интервенция НАТО 2011 г.) вызывают непонимание России, по-прежнему выступающей за урегулирование конфликтов на основе коллективных действий с опорой на Устав ООН. Односторонняя поддержка странами ЕС оппозиционных сил в странах Магриба, в Ливии и Сирии с 2011 г., нацеленная на силовое свержение того или иного режима, неудобного для Запада, критикуется Россией. Аналогичная поддержка Западом событий на Украине в рамках «Евромайдана» (при гарантиях, данных 21 февраля 2014 г. действующему на тот момент законно избранному президенту В. Януковичу), привела Москву к необходимости отстаивать собственные интересы теми же методами, какие Запад использует начиная с 1998 г. в Косово. Это стало катализатором украинского кризиса с последующими событиями в Крыму, в Донбассе и санкционной войной России и Запада в 2014—2017 гг.

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Итак, долгое время Россия выбирала: опереться на чужие советы, помощь и кредиты или — развиваться с опорой на нашу самобытность, на собственные силы.

Единственным для России реальным выбором стал выбор сильной и уверенной в себе страны, но не вопреки мировому сообществу, не против других сильных государств, а вместе с ними.

Россия преодолела последствия системного политического и социально-экономического кризиса конца XX века — остановила падение уровня и качества жизни российских граждан, устояла под напором национализма, сепаратизма и международного терроризма, предотвратила дискредитацию конституционного строя, сохранила суверенитет и территориальную целостность, восстановила возможности по наращиванию своей конкурентоспособности и отстаиванию национальных интересов в качестве ключевого субъекта формирующихся многополярных международных отношений.

Таков парафраз внешнеполитических официальных российских публикаций уходящего двадцатилетия, который может быть полезен при анализе позиций кандидатов на должность президента Российской Федерации, за пост которого намерены побороться 64 гражданина страны.