Что помешало поездке глав МИД Германии и Украины в Донбасс?

Киев, , 12:05 — REGNUM Запланированная на сегодня, 4 января, поездка главы МИД Украины Павла Климкина и министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля на линию разграничения в Донбасс отложена. Об этом в своём микроблоге в Twitter сообщил Павел Климкин.

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Причины украинский дипломат тоже пояснил. По его словам, посетить линию разграничения помешали плохие погодные условия, однако они «не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем».

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«Планируем осуществить совместную поездку в Донбасс позже в этом месяце», — сообщил Климкин.

Напомним, с двухдневным визитом на Украину министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль прибыл 3 января. Эта поездка стала первой зарубежной поездкой главы МИД ФРГ в наступившем году.

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На сегодня, 4 января, была запланирована поездка к линии соприкосновения конфликтующих сторон в районе Мариуполя. На повестке дня также находятся переговоры с украинскими политиками, в том числе с главой МИД Украины Павлом Климкиным, а также с сотрудниками наблюдательной миссии ОБСЕ. В числе прочего переговоры в Киеве коснутся реформ на Украине, в частности борьбы с коррупцией.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Германии выступает за введение вооруженных миротворцев в Донбасс. В ведомстве также считают, что поставленное Украине из США оружие вряд ли поможет разрешить ситуацию в этом регионе.

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