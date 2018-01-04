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Минобороны РФ подтвердило обстрел авиабазы Хмеймим в Сирии

Политика

Информацию об уничтожении семи самолётов ВКС в ведомстве опровергли

Минобороны РФ подтвердило обстрел авиабазы Хмеймим в Сирии
Иллюстрация: Mil.ru
На авиабазе Хмеймим

Москва, 4 января 2018, 10:57 — REGNUM  Аэродром Хмеймим в сирийской провинции Латакия действительно был обстрелян боевиками в канун Нового года. Эту информацию подтвердили в Минобороны РФ. В пресс-службе ведомства сообщили, что «внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков» объект подвергся «31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток».

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При этом ранее распространенную в СМИ информацию об уничтожении боевиками семи самолётов ВКС в военном ведомстве назвали недостоверной, передаёт НТВ. По информации Минобороны, в результате обстрела погибли двое военнослужащих.

Сообщается, что сирийские силы безопасности приступили к поиску причастных к атаке бандитов и усилили режим охраны прилегающей к авиабазе территории.

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Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что авиабаза Хмеймим в Сирии подверглась минометному обстрелу со стороны радикальных исламистов 31 декабря. В результате нападения боевиков были уничтожены четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72.

По предварительным данным, ранения могли получить более десяти российских военнослужащих.

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Война в Сирии

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