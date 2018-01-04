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Япония будет совместно с международным сообществом противостоять КНДР – Абэ

Политика

Провокации Пхеньяна неприемлемы

Япония будет совместно с международным сообществом противостоять КНДР – Абэ
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Пуски северокорейских ракет вблизи Японии

Токио, 4 января 2018, 09:35 — REGNUM  Япония будет совместно с международным сообществом противостоять развитию ракетно-ядерной программы КНДР и «абсолютно неприемлемым» провокациям, заявил 4 января премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил на пресс-конференции.

«Не будет преувеличением сказать, что ситуация с безопасностью вокруг Японии находится на самом серьезном уровне с окончания Второй мировой войны», — подчеркнул глава правительства Японии.

«Повышая давление на Северную Корею вместе с международным сообществом, я планирую сделать все возможное для решения вопросов ядерной и ракетных программ, а также похищений со стороны Северной Кореи», — добавил он.

Напомним, это заявление сделано на фоне того, как, по некоторой информации, на северокорейский город Токчхон упали обломки баллистической ракеты «Хвасон-12».

Инцидент, по данным издания The Diplomat, произошел в апреле прошлого года. О масштабах ущерба и жертвах не сообщается.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ узнали о падении баллистической ракеты КНДР на город

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Ядерная программа Северной Кореи

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