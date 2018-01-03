МИД Германии скептически относится к поставкам оружия Украине

Киев, , 23:21 — REGNUM Оружие США, предоставленное Украине, вряд ли поможет разрешить ситуацию в Донбассе. Об этом, как передает УНН, сообщил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на пресс-конференции в Киеве.

«Если там (в Донбассе) уже чего-то много, то это вооружения, — говорит дипломат. — Мы в Германии довольно скептически относимся к тому, что поставки оружия могут помочь».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 2 января 2018 г. президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что США уже в 2018 году предоставят Украине летальное вооружение.

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