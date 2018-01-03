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МИД Германии выступает за введение вооруженных миротворцев в Донбасс

Политика

«Мы постараемся с нашими французскими партнерами, а также всеми странами, входящими в СБ ООН, ввести сильную миротворческую миссию»

МИД Германии выступает за введение вооруженных миротворцев в Донбасс
Иллюстрация: Kremlin.ru
Зигмар Габриэль

Киев, 3 января 2018, 22:53 — REGNUM  Идею о вводе миротворческой миссии ООН в Донбасс поддерживают в Берлине. Об этом, как передает УНН, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на пресс-конференции в Киеве.

«Должна быть вооруженная и прочная добровольческая миссия ООН по всей территории, — заявил Габриэль. — Мы постараемся с нашими французскими партнерами, а также всеми странами, входящими в СБ ООН, ввести сильную миротворческую миссию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, позиция США и Украины по миротворческим силам в Донбассе заключается в том, чтобы ввести некие войска под флагом ООН на границу РФ с ДНР и ЛНР.

Россия настаивает, что согласно общепринятой практике, миротворцы должны заниматься разведением враждующих сторон непосредственно на линии их соприкосновения.

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А также: «Миротворцы ООН — это фактическая оккупация Донбасса Западом»

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