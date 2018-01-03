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Климкин об оружии США для Украины: «Оборонного характера»

Политика

«Это оружие может и будет использоваться в случае провокаций»

Климкин об оружии США для Украины: «Оборонного характера»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Воздух

Киев, 3 января 2018, 22:38 — REGNUM  Оружие США, которое будет предоставлено Украине, не будет использоваться для эскалации конфликта в Донбассе. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем в Киеве.

«Речь идет об оружии оборонного характера, — заявил дипломат. — Это оружие может и будет использоваться в случае провокаций (…) и, как вы понимаете, оно (оружие) не будет использоваться в атакующих действиях».

2 января президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что Украина получит летальное вооружение от США уже в 2018 году. При этом украинский лидер добавил, что «главный союзник» Украины — это вооруженные силы страны.

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины

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