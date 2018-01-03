Шхагошев: США могут разбудить «спящих террористов»

Москва, , 22:23 — REGNUM Подстрекательством и вмешательством в дела ближневосточных государств Вашингтон может разбудить спящие террористические ячейки, что может привести к цепной реакции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 января, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев.

Президент США Дональд Трамп пообещал поддержать народ Ирана «когда придет время». Комментируя акции протеста в ИРИ, которые начались 28 декабря 2017 года, написал в своем Twitter: «Выражаю уважение народу Ирана, который борется, чтобы избавиться от коррумпированной власти».

Пора на уровне ООН потребовать остановить это подстрекательство по-американски, полагает Шхагошев.

«Нужно на уровне ООН осудить поведение американцев: США не успокаиваются. Несмотря на свой внушительный груз ошибок, они продолжают наступать на одни и те же грабли», — говорит парламентарий.

США же хотят совсем другого: они хотят спустить ситуацию в этой стране по сценарию Ливии, Ирака, который мы уже видели, указал депутат.

«США действуют очень опрометчиво. Они должны понимать, что подставляют своей позицией по Ирану европейские страны, где есть спящие радикальные террористические ячейки. Такие ячейки есть и в США. Своим подстрекательством и вмешательством в дела ближневосточных государств Вашингтон может разбудить их. Это может привести к цепной реакции: те, кому это не нравится, могут прибегнуть к самым разным акциям — как в Европе, так и в США — вплоть до определенных террористических актов», — заявил Шхагошев.

Вместе с тем командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари заявил, что смута 2017 года в стране закончена безуспешно для демонстрантов, сообщает информационный портал КСИР.