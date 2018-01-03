МИД Германии выступает за возвращение представителей РФ в состав СЦКК

Киев, , 22:22 — REGNUM Правительство Российской Федерации нужно убедить возобновить участие российских представителей в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в Киеве.

«Очень важно убедить российское правительство, чтобы Россия вновь участвовала в совместной комиссии (СЦКК), — сказал дипломат. — Важно, чтобы Украина имела также прямой контакт с Россией в этом плане».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия приняла решение вывести своих офицеров из состава СЦКК в связи с регулярными нарушениями договоренностей украинской стороной.

В свою очередь, Донецкая и Луганская Народные Республики заявили, что вместо РФ направят собственных наблюдателей в СЦКК.

Читайте также: В МИД РФ не исключают возвращения российских офицеров в СЦКК

А также: Госсекретарь США попросил Россию вернуть офицеров в СЦКК