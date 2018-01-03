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МИД Украины о ситуации в Донбассе: «Очень напряженная»

Политика

«У нас нет реального прекращения огня»

МИД Украины о ситуации в Донбассе: «Очень напряженная»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Цель

Киев, 3 января 2018, 21:28 — REGNUM  Ситуация в Донбассе напряженная, несмотря на объявленное перемирие. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем в Киеве.

«Я очень детально рассказал Зигмару, какая у нас сейчас ситуация, — подчеркнул Климкин. — Она очень напряженная. У нас нет реального прекращения огня».

3 января глава МИД Германии Зигмар Габриэль перед вылетом в Киев заявил, что Германия не считает «замороженным» конфликт на востоке Украины.

По его словам, Берлин сделает все необходимое для того, чтобы отыскать решения для выхода из кризиса.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 года на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые украинские власти Украины направили националистические батальоны и ВСУ против мирных жителей Луганской и Донецкой областей.

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Война в Донбассе

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