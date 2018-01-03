Отстранение Додона — мятеж или спектакль?

Мария Выбойщик, , 23:12 — REGNUM

Новогодние праздники не стали преградой для нарастающей волны политического кризиса, в который все сильнее погружается Молдавия. 2 января 2018 года в стране произошла очередная рокировка с участием депутатов и членов молдавского правительства, в результате которой законный президент Молдавии Игорь Додон временно лишился полномочий.

В этот день Конституционный суд Молдавии временно приостановил полномочия Додона. Спикер парламента Андриан Канду и премьер-министр Павел Филип получили разрешение в обход президента назначить семерых министров.

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В итоге временно исполняющим обязанности президента Молдавии был назначен Канду, объяснивший действия Кишинева необходимостью снятия «институциональной блокады, устроенной Додоном».

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В связи со случившимся возникает вопрос о судьбе Приднестровья — болевой точки, через которую Запад пытается давить на Россию. Позиция Запада представлена главой правящей Демократической партии, молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком, а Додон исполняет роль политической фигуры, лояльной к России.

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По поводу Приднестровья Додон не раз заявлял, что надеется продвинуться в решении этого вопроса после парламентский выборов, намеченных в Молдавии на осень 2018 года.

В самом Приднестровье на Додона не очень рассчитывают. Так, 28 декабря президент республики Вадим Красносельский напомнил, сколько враждебных шагов сделал Кишинёв за последнее время в отношении Тирасполя.

При этом все эти решения — от признания за Приднестровьем статуса оккупированной территории до появления на границе с Украиной совместных молдавско-украинских постов, грозящих полной блокадой республики — Додон поддержал.

«Игорь Николаевич с таким упоением рассказывает о том, что нельзя России давать деньги Приднестровью, лучше бы с таким же упоением он говорил о том, что Западной Европе нельзя давать деньги Молдове, — сказал Красносельский. — Но он молчит о том, что в Молдову постоянно идут транши из Европейского союза».

Глава Приднестровья также отметил, что молдавский президент ревностно относится к последним договоренностям Кишинева с Тирасполем.

«Тут же Додон начал рассуждать о том, что это якобы сговор элит Молдовы и Приднестровья. Да нет. Вся проблема в том, что ни Игорь Николаевич, ни его сотрудники просто не участвуют в переговорном процессе. Он просто не знает, что там происходит, — сказал Красносельский. — А если бы знал, так бы не говорил».

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Эта неопределенность видна и Москве. 27 декабря заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что сложившееся в Молдавии положение «не соответствует ни национальным интересам» страны, «ни чаяниям простых молдавских граждан».

«Есть две стороны, они главные — это Кишинёв и Тирасполь, именно они должны договариваться о совместном видении. Москва ни в какие серьезные переговоры по приднестровскому урегулированию без участия Тирасполя вступать не намерена», — сказал Карасин.

Дипломат тем не менее выразил позицию МИД РФ, согласно которой Москва верит, что переговоры между Тирасполем и Кишинёвом могут привести к положительному результату.

Замминистра подчеркнул, что российско-молдавские многоплановые связи за последние годы серьезно пострадали в результате «однобокой евроинтеграционной политики Кишинёва».

«Вместе с тем эскалация борьбы между ветвями власти в Молдавии продолжает оказывать негативное влияние на российско-молдавские отношения», — сказал Карасин.

На первый взгляд складывается впечатление, что в Кишинёве произошел переворот и Додон лишился почвы под ногами, а значит, и судьба Приднестровья находится под большим вопросом.

Однако, как справедливо отмечают эксперты, ситуация с отстранением Додона напоминает ту, что уже происходила в случае с назначением министра обороны Молдавии Евгения Стурзы. Тогда Додон исполнил роль противника политики Плахотнюка, а Демпартия поставила своего министра.

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Напрашивается вывод о том, что не только правящая элита Молдавии, но и сам глава государства используют приднестровский фактор как разменную монету в получении бонусов как на Западе (в США), так и на Востоке (Россия).

На западном «фронте» в направлении НАТО успешно работает Плахотнюк, на восточном — Додон. Поворота «лицом» к России или хотя бы искренней лояльности в этой политической войне даже после парламентских выборов 2018 года ожидать не приходится.

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