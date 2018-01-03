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Порошенко назвал «переломным» в реформировании Украины 2017 г

Политика

«Медицинская, пенсионная, образовательная реформы, которые внедрят принципиальные изменения в жизни украинцев и приблизят стандарты жизни к европейским»

Порошенко назвал «переломным» в реформировании Украины 2017 г
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Киев, 3 января 2018, 20:59 — REGNUM  В реформировании Украины стал «переломным» 2017 год. Об этом написал президент Украины Петр Порошенко на странице в соцсети Twitter.

«2017 год стал переломным в реформировании страны, — написал Порошенко. — Медицинская, пенсионная, образовательная реформы, которые внедрят принципиальные изменения в жизни украинцев и приблизят стандарты жизни к европейским».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Петр Порошенко в конце декабря 2017 г. подписал госбюджет страны на 2018 г. Так, доходы госбюджета-2018 определены в сумме 917,9 млрд гривен, расходы — на уровне 991,7 млрд гривен.

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