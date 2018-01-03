Саакашвили отказали в статусе нуждающегося в дополнительной защите

Киев, , 20:43 — REGNUM Окружной административный суд Киева принял решение отказать экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Такое решение, как передает УНН, объявила судья Татьяна Скочок.

«В удовлетворении исковых требований к Управлению ГМС в Киевской области … отказать полностью», — объявила судья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Петр Порошенко и его люди пытаются организовать выдворение Саакашвили с Украины в Грузию, где экс-президента ждет тюрьма. Дело в том, что в Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и уже заочно осужден.

Чтобы избежать выдворения, Саакашвили попросил у украинских властей дополнительной защиты в связи с «политическим преследованием». Однако власти отказали Саакашвили в предоставлении подобной защиты. Тогда политик подал в суд.

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