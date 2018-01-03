Среда, 3 Января 2018 года
20:59:41 МСК

Саакашвили отказали в статусе нуждающегося в дополнительной защите

Политика

«В удовлетворении исковых требований к Управлению ГМС в Киевской области ... отказать полностью»

Саакашвили отказали в статусе нуждающегося в дополнительной защите
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Саакашвили

Киев, 3 января 2018, 20:43 — REGNUM  Окружной административный суд Киева принял решение отказать экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Такое решение, как передает УНН, объявила судья Татьяна Скочок.

«В удовлетворении исковых требований к Управлению ГМС в Киевской области … отказать полностью», — объявила судья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Петр Порошенко и его люди пытаются организовать выдворение Саакашвили с Украины в Грузию, где экс-президента ждет тюрьма. Дело в том, что в Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и уже заочно осужден.

Чтобы избежать выдворения, Саакашвили попросил у украинских властей дополнительной защиты в связи с «политическим преследованием». Однако власти отказали Саакашвили в предоставлении подобной защиты. Тогда политик подал в суд.

Читайте также: Саакашвили вновь отказали в предоставлении убежища на Украине

А также: Саакашвили останется на Украине как минимум до марта 2018 года

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая карьера Саакашвили на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить